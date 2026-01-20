ملبورن : استهلت الأميركية ماديسون كيز حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بخطوة متعثرة حيث خسرت الأشواط الأربعة الأولى قبل أن تنتفض وتفوز على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 7 6 (8 6) و6 1 على ملعب رود ليفر أرينا الثلاثاء.

وبدت كيز، المصنفة التاسعة، متوترة للغاية لكنها استعادت رباطة جأشها لتخرج فائزة، بعدما كانت فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا قبل 12 شهرا في مباراة ملحمية من ثلاث مجموعات لتحقق باكورة ألقابها الكبرى في سن الـ 29 عاما.

فشلت في مواصلة نجاحاتها في العام الماضي، فلم تتمكن من اضافة أي لقب جديد إلى سجلها.

بدأت كيز الموسم الحالي بالخروج من الدور ربع النهائي في بريزبين وأديلايد، وأقرّت قبل بطولة أستراليا أنها كانت متوترة بصفتها حاملة اللقب.

قالت "أعتقد أنني في البداية شعرت وكأنني ألعب بخجل بعض الشيء ولم أكن أثق في حدسي الأول".

وأضافت "كنتُ أتردد باستمرار بشأن ما أريد فعله".

وتابعت "هذا الأمر أبطأ حركتي بشكل ملحوظ. كنتُ أعتمد على ردود الفعل بدلا من وضع خطة مُسبقة".

وفي مشاركتها الـ 50 في البطولات الأربع الكبرى، بخلاف أولينيكوفا التي تُشارك للمرة الأولى، ارتكبت كيز ثلاثة أخطاء مزدوجة وخسرت شوط إرسالها الأول.

وعززت اللاعبة الأوكرانية، المصنفة 92 التي واجهت لاعبة من بين أفضل 50 للمرة الأولى، موقفها وحافظت على إرسالها بعد ست تعادلات في الشوط الثاني لتُسيطر على المباراة.

فاجأت الأميركية بكسرها إرسالها مرة أخرى وتقدمت بنتيجة 4 0، قبل أن تستفيق كيز أخيرا وتقاتل للعودة.

قلّصت كيز الأخطاء وأعادت ضبط إرسالها لتفوز بالأشواط الخمسة التالية، لتعود وتخسر إرسالها مجددا لتفرض شوطا فاصلا تأخرت خلاله بنتيجة 4 0، واضطرت لإنقاذ نقطتين لحسم المجموعة قبل أن تفوز بها بضربة ساحقة.

شكّلت العودة القوية حافزا لفوزٍ ساحق في المجموعة الثانية، حيث كسرت كيز إرسال منافستها مباشرة وتقدمت بنتيجة 0 4 قبل أن تحسم المباراة بعد ساعة و40 دقيقة.