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موسكو: أعلنت روسيا الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع معهد "سيروم إنستيتيوت" الهندي، أكبر صانع للقاحات في العالم، لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا في السنة.

وقال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي مول تطوير اللقاح، إن "هذه الشراكة الإستراتيجية هي مرحلة هامة لزيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير".

وأوضح دميترييف أنه من المتوقع أن ينتج المعهد أولى الجرعات اعتبارا من ايلول/سبتمبر، مشيرا إلى أن "عملية التبادل التكنولوجي وصلت إلى مرحلة متقدمة".

وأوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أن "معهد سيروم إنستيتيوت تلقى عينات خلايا ونواقل من مركز غاماليا" الذي طور اللقاح الروسي، مضيفا أنه "بمصادقة المفتش العام للأدوية في الهند على استيرادها، بدأت آلية الزرع".

ونقل البيان عن رئيس المعهد الهندي أدار بوناوالا قوله "مع فاعلية مرتفعة ومواصفات سلامة جيدة، من الأساسي أن يتوافر لقاح سبوتنيك-في بشكل تام للناس في الهند وعبر العالم".

شراكة

والهند هي الدولة الرئيسية التي وقعت معها روسيا شراكة لإنتاج لقاحها سبوتنيك-في في الخارج. كذلك تعاقدت موسكو مع مجموعات أدوية كبرى لإنتاج مئات ملايين الجرعات في السنة.

وينتج المعهد الهندي عدة لقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، من بينها لقاح أسترازينيكا.

وبحسب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، تمت المصادقة حتى الآن على اللقاح الروسي في 67 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي 3,5 مليارات نسمة.

وتسعى موسكو لتنويع مصادر إنتاج لقاحها الذي طورت منه أيضا نموذجا "مخففا" بجرعة واحدة، مفضلة تخصيص قدراتها المحدودة لتأمين اللقاح للروس.

وقوبل اللقاح الروسي بالتشكيك في الخارج عند الإعلان عنه في آب/أغسطس 2020، لكن مجلة "ذي لانسيت" الطبية العريقة أقرت منذ ذلك الحين بفاعليته.