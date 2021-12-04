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باريس: لا أحد يعرف مدى فعالية اللقاحات في الوقاية من التقاط المتحورة أوميكرون السريعة الإنتشار من الفيروس المسبب لكوفيد-19 أو مدى ما توفّره من حماية من أعراض المرض الشديدة.

الإختبارات المعملية جارية لتحديد فعالية اللقاحات لكن نتائجها لن تصدر قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

في غضون ذلك، ما زالت المتحورة دلتا هي المسيطرة ومن ثم يحث الخبراء والحكومات وشركات تصنيع اللقاحات على الاستفادة من اللقاحات المعززة حيثما تكون متاحة.

أثبتت دلتا قدرتها على الإفلات من الدفاعات التي يؤمّنها اللقاح ضد انتقال العدوى بشكل أفضل من المتحورات ألفا وبيتا وغاما. ومع هذا، ظلّت اللقاحات فعالة جدًّا في الوقاية من الإصابة بأعراض خطيرة جراء دلتا، ما يقلّل من مخاطر استنفاد موارد المستشفيات.

مع استمرار هيمنة دلتا في أوروبا، تحاول بعض البلدان تسريع حملات التطعيم بالجرعة الثالثة.

فقد حدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هدفًا يتمثّل في إعطاء جرعة معزّزة لجميع البالغين بحلول نهاية كانون الثاني/يناير وتقليل فترة الإنتظار بين الجرعتين الثانية والثالثة من ستة إلى ثلاثة أشهر.

في الولايات المتحدة، تسعى شركة فايزر للحصول على ترخيص لإعطاء حقنة معزّزة من لقاحها لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا.

وقال آلان فيشر منسّق إستراتيجية اللقاح ضد الجائحة في فرنسا "سيكون من الخطأ الجسيم الإبطاء الآن".

تجارب اللقاحات

وقال أوغور شاهين، الشريك المؤسّس لشركة بايونتيك، الثلاثاء "رسالتنا هي أن لا تهلعوا، فالخطة ما زالت كما هي: تسريع إعطاء جرعة معززة ثالثة".

لكن رئيس مجلس إدارة شركة موديرنا ستيفان بانسل قال لصحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع إنه يتوقّع "انخفاضًا جوهريًا" في فعالية اللقاحات ضد المتحورة الجديدة.

أثناء انتظار نتائج تجارب فعالية اللقاح، قالت شركات فايزر وجونسون أند جونسون وموديرنا إنها باشرت العمل على إصدار نسخ جديدة من لقاحاتها تستهدف أوميكرون على وجه التحديد في حال كانت اللقاحات المتوفرة غير فعالة ضدها.

عندما ظهرت دلتا طورت فايزر لقاحًا ضد هذه المتحورة ولكنها لم تطرحه في السوق.

وقال برونو كانار خبير فيروس كورونا في معهد الأبحاث الوطني الفرنسي "انتهى الأمر بالمختبرات إلى الاعتماد على أنّ لقاحاتها توفّر حماية من أعراض كوفيد الحادة، لكنها ما زالت تسمح للفيروس بالإنتشار".

وأضاف كانار أنّ شركة فايزر وعدت بلقاح جديد في غضون 100 يوم، لكن طرحه سيستغرق وقتًا أطول بكثير ولن يكون متاحًا قبل الربيع، "في غضون ذلك، تحمي اللّقاحات الحالية من الأشكال الخطيرة من كوفيد التي تسبّبها المتحورة دلتا".