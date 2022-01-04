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إيلاف من بيروت: توصل العلماء في الدنمارك إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور "دلتا" بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح. وذلك بناء على دراسة شملت قرابة 12 ألف بيت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكشفت أن المتحور "أوميكرون" أكثر مهارة من المتحور "دلتا" في مراوغة المناعة الموجودة لدى آخذي اللقاح، وهو ما يساعد على تفسير الانتشار السريع للعدوى.

وأشارت الدراسة، إلى أن قدرة "أوميكرون" على الانتشار ترتكز على عدة عوامل أبرزها قدرته على البقاء في الجو لفترةٍ أطول، بالاضافة لقدرته على الالتصاق بالخلايا ومراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

هذا وتشير بيانات الصحة إلى أن 78 % من الدنماركيين حصلوا على اللقاح بالكامل، و48 % حصلوا على جرعة ثالثة معززة. وهؤلاء أصبحوا أقل نقلا للعدوى إلى غيرهم مقارنة بغير المُطعمين.