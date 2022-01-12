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القدس: خلص باحثون إسرائيليون إلى أن السمكة الذهبية قادرة على قيادة حوض أسماك متحرك على عجلات، إذ وجدوا أنها تتمتع بقدرات ملاحية فطرية تسمح لها بذلك في حال تحفيزها من خلال الطعام.

وصمم الباحثون في جامعة بن غوريون في النقب (جنوب) حوض أسماك مع عجلات ووضعوا فيه سمكة ذهبية وكاميرا وزودوه بتقنية استشعار تنقل ترجمة حركة السمكة إلى العجلات.

ووضع الباحثون أهدافا ملونة على الناحية الثانية لتصل إليها السمكة.

وقالت الجامعة في بيان صحافي "بعد أيام قليلة من التدريب وصلت السمكة إلى الهدف".

وأضافت "كانت السمكة قادرة على تنفيذ المهمة رغم اصطدامها بعقبات وضعها الباحثون لخداعها".

وبحسب البيان "عندما وصلت إلى الهدف بنجاح، تمت مكافأة السمكة الذهبية بالطعام" الخاص بها.

وقال طالب الدكتوراه في قسم علوم الحياة في الجامعة شاحر غيفون المشارك في التجربة، إن الدراسة التي راجعها باحثون آخرون ونشرت نتائجها مجلة "بهيفيريال برين ريسيرتش"، "تشير إلى أن القدرات الملاحية شاملة وليست خاصة بالبيئة".