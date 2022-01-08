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إيلاف من دبي: بينما يستمر انتشار متحور أوميكرون المتسارع في بقاع العالم المختلفة، يبحث العلماء في أصله وفصله لتطوير لقاحات وعلاجات مستقبلية للحماية من فيروس كورونا وتطوراته، لكن هذه المرة توصل باحثون إلى أدلة صاعقة ومفاجئة، بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت".

كشفت دراسة نشرتها مجلة علم الوراثة والجينوم، أعدها باحثون صينيون، عن أدلة على أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا قد يكون أتى من الفئران. وأضافت أن "مقياس الطيف الجزيئي للطفرات" أظهر اختلافا كبيرا عن متحور الفيروس الذي تطور لدى المرضى البشر، ولكنه يشبه إلى حد كبير "المتحورات المرتبطة بتطور الفيروس في خلية الفأر".

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم، أبلغ عن أوميكرون أول مرة في نوفمبر الماضي، وبتحليله تبين أنه يحتوي على "45 طفرة" وهو ما جعله مقاوما إلى حد ما بعض اللقاحات، وأصبح أكثر قدرة على الانتشار بشكل أسرع. وعلى ما يبدو، "الفيروس تكيف مع إصابة خلايا الفئران".

يعتقد هؤلاء العلماء "أن الفيروس ربما انتقل إلى الفئران من البشر، حيث تراكمت عليه طفرات غير عادية، قبل أن يعود مرة أخرى إلى البشر"، وهو ما يشير إلى "المسار التطوري بين المتحورات الأخرى".

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