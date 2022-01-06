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ايلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الخميس عن تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون من وباء كورونا، موضحة أن من بين المصابين دبلوماسيين أجانب في بغداد.

وقالت وزارة الصحة العراقية انه تم "تسجيل حالات اصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد". واكدت في بيان تابعته "ايلاف" انه قد تم تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك في اقليم كردستان الشمالي اضافة الى عدد من الحالات بين الدبلوماسيين الاجانب في بغداد لم تذكر عددها.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان "تسجيل إصابات بأوميكرون في العراق أمر متوقع لأن المتحور انتشر بدول حول العالم وأخرى مجاورة وهو يحدث نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية".



وشدد على "وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية وضرورة زيادة الإقبال على اللقاحات لأنهما السبيلان الأمثل لمواجهة خطر كورونا ومتحوراته".. منوها الى ان "الوزارة جهزت آلاف الأسرّة للتعامل مع أي حالات زيادة في الإصابات".



ومن جهته ترأس وزير الصحة هاني العقابي اجتماعا مسائيا لادارات الصحة في بغداد والمحافظات عبر دائرة تلفزيونية حيث تم بحث مستجدات جائحة كورونا وخطة الوزارة لمواجهة المتحورات الجديدة واستمرار عمليات التلقيح باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وحذر الوزير من ان الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية العراقية مازالت امام تحد كبير أمام مواجهة الموجة الجديدة من الفايروس. وشدد على اهمية تكثيف الجهود للاستعداد لأي متغير وبائي واستمرار حث المواطنين على اهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس والالتزام بالاجراءات الصحية حفاظا على صحتهم وصحة عوائلهم .

إصاباتٌ جديدة



وقد سجلت وزارة الصحة العراقية الخميس ارتفاعاً في معدل إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بالتزامن مع إعلان أولى الإصابات بالمتحور أوميكرون .



وقالت الوزارة الصحة العراقية إن عدد "الإصابات الجديدة بالجائحة بلغ665 إصابة والوفيات 3 حالات بينما تم تسجيل 344 حالة شفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية".



واوضحت الوزارة الى ان عدد المصابين الذين يعالجون في المستشفيات حاليا يبغ عددهم 4941 حالة بينهم 68 في العناية المركزة.

وبذلك ارتفع عدد الاصابات بالفايروس منذ ظهوره في العراق في 24 شباط فبراير عام 2020 الى مليونين و95 الفا و848 أصابة فيما بلغ عدد الوفيات 24 الف و194 حالة وفاة.

يشار الى ان وزارة الصحة كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا موضحة ان الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة قد استلمت الشحنة البالغة 1.2 مليون جرعة.

واوضحت انه قد تم توزيع صناديق اللقاحات على اسطول البرادات المخصص لنقلها حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في جميع محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

هذا وقد تلقى 8 ملايين و431 الف عراقي لقاح فيروس كورونا في عموم البلاد لحد الان اي بنسبة 21% تقريبا من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

