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إيلاف من بيروت: حذّر العالمان في معهد "فرانسيس كريك" البريطاني جيمس لي وكارولا فنويزا من سوء الأنظمة الغذائية المرتكزة على الوجبات السريعة في الدول الغربية، في إشارة لدور هذه الأطعمة بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وتشمل هذه الأمراض "الذئبة" التي تدفع الجهاز المناعي لمهاجمة أنسجة الجسم نفسه عن طريق الخطأ.

ويحصل هذا بنتيجة اضطرابات شديدة وخلل بقدرة الجهاز المناعي على التمييز بين الخلايا السليمة وبين الجزيئات المؤذية، ما يدفعه ليهاجم الأعضاء الداخلية السليمة.

وتضم قائمة أمراض المناعة الذاتية "التهاب المفاصل الرثياني" إلى جانب داء "كرون" الذي يسبب التهابا في الأمعاء، والتهاب القولون التقرحي.

وهو ما لاحظه العالمان خلال بحثهما، حيث أشارا لوجود رابط قوي بين الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وتناول الوجبات السريعة كالبرغر والشطائر والبيتزا الغنية بالصوديوم والدهون، والمشروبات الغازية. بالإضافة لتسبب هذه الوجبات بارتفاع ضغط الدم والكولسترول والبدانة.

وذلك لأنها تفتقد للعناصر المغذية والمفيدة التي يحتاج إليها الجسم، مثل الألياف والكائنات المجهرية المفيدة المعروفة بـ"البكتيريا الصديقة" التي تعيش في الأمعاء البشرية وتؤدي وظائف حيوية في الجسم.