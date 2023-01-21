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تتأثر صحة العيون بأجواء الشتاء، تبعاً لتعرضها لتيارات هوائية باردة، ما قد يسبب الجفاف وعدة مشكلات بينها الشعور بحرقة متكررة، وحكة مع رغبة متكررة في دعك العين، وعدم وضوح الرؤية، أو حدوث رؤية مشوشة، إلى جانب الشعور بثقل في العين بشكل دائم تقريباً.

وقد تتطور الأعراض إلى حدوث احمرار في العينين، مع الشعور بإرهاق متكرر، وعدم القدرة على التركيز البصري، وكذلك عدم القدرة على التركيز في الضوء.

في هذا السياق، يحذّر الخبراء أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف وتداعياته. وينصحون بالتوجه إلى الطبيب المختص، حرصاً على سلامة العينين.

وفي حال الشعور بعوارض الجفاف، يفضل الخبراء عدم استخدام العدسات اللاصقة، والحرص على الإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والحصول على فترة كافية من النوم.

هذا ويقدّم الأطباء عدة نصائح للتعامل مع جفاف العينين، بينها استعمال قطرة للترطيب، مع إراحة العين من التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف المحمولة والتلفزيون والكمبيوتر، وعدم التعرض المباشر للهواء البارد.