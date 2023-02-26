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طور الخبراء في جامعة ولاية كارولينا الأميركية مسحوقاً قابلاً للاستنشاق يساعد في الحماية وحجب الفيروسات في الرئتين بشكلٍ مؤقت. وهو "هيدروجيل كروي لتعزيز دفاع الرئة"(Spherical Hydrogel Inhalation for Enhanced Lung Defense) الذي يعمل مع الطبقة الطبيعية من المخاط في رئتي المستخدمين.

فالنظام الغذائي التنفسي للإنسان مبطن بغشاء يفرز المخاط الذي يحبس باستمرار الجزيئات المستنشقة مثل الدخان وإلى حد ما الفيروسات والبكتيريا، وتتم إزالة هذه العناصر لاحقاً من الممرات الهوائية. لكن الفيروسات تشق طريقها عبر تلك الطبقة المخاطية، فتصيب خلايا الرئة الأساسية، وتؤدي للالتهابات.

وهذا هو المكان الذي من المفترض أن يلقى فيه المسحوق، الذي يأخذ شكل جزيئات دقيقة تتكون من جيلاتين آمن للطعام وبولي (حمض أكريليك).

وعند تناوله عن طريق جهاز الاستنشاق والتعرض لرطوبة الجهاز التنفسي والرئتين، تتضخم الجسيمات الدقيقة لتشكل هيدروجيل لزج يلتصق بالطبقة المخاطية الموجودة.

وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران، منع المسحوق المبتكر جزيئات الفيروس المسببة لـ"كوفيد-19 بكفاءة 75 ٪ لمدة أربع ساعات بعد الاستنشاق"، ثم انخفضت إلى 18 ٪ بعد 24 ساعة. وكان المسحوق فعالاً بالمثل ضد فيروسات H1N1 والالتهاب الرئوي.