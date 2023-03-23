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إيلاف: أظهرت دراسة أجراها باحثون في وحدة علم وبائيات السرطان التابعة لقسم صحة السكان في جامعة أكسفورد أن استخدام موانع الحمل الهرمونية المكونة من البروجستيرون فقط يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20-30 في المئة.

وفي الدراسة المنشورة مجلة PLoS Medicine، حلل الباحثون بيانات من 9498 امرأة أصبن بسرطان الثدي بين سن 20 إلى 49 وتم مقارنتهن بـ 18171 امرأة غير مصابة.

ووجدوا أن تناول هذه الحبوب لمدة خمس سنوات يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي خلال الـ 15 عاماً التالية بنسبة 20-30 في المئة، اعتماداً على عمرها في ذلك الوقت.

ولوحظ انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي المرتبط باستخدام موانع الحمل الفموية بعد التوقف عن الاستخدام.

وقال الباحثون، إن المخاطر كانت أعلى بشكل كبير لدى النساء الأكبر سناً مقارنة بالمراهقات.

ومن المعروف أن موانع الحمل المركبة تزيد خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن الدراسة الجديدة سلطت الضوء على النوع الأحدث من الحبوب.