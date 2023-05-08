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حذّرت وزارة الصحة المصرية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي تنشط خلال فترات التقلبات الجوية، موضحة أنها "عدوى فيروسية حادة".

وقالت إن أبرز أعراض الإصابة بهذه الانفلونزا تتمثل بارتفاع حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة، مع كحة تستمر لمدة 10أيام.

وشرحت سبل الوقاية منها بعدة خطوات: غسل اليدين بالماء الصابون باستمرار، وخاصة قبل تناول الطعام، وبعد الخروج من الحمام، وبعد السعال والعطس، أو بعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.

وشددت على عدم تغطية الفم والأنف باليدين عند العطس أو السعال، فالأفضل استخدام مناديل ورقية لذلك، ثم التخلص منها، بعد الاستخدام، بطريقة صحية. كما نصحت تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من العدوى.

وتمنت على من يشعر بهذه الأعراض البقاء في المنزل خاصة عند الشعور بأعراضٍ تنفسية حادة حرصا على راحتهم ومنعا لانتشار العدوى