مرحبًا،

أنا هَلَا الوَرديْ، أُحَيّيكُمْ،

وأُقَدِّمُ لكُم خَبَرًا جَديدًا مِنْ إيلاف.

إِلَيْكُمْ قِصَّةُ القِطَّةِ المُمَرِّضَة!



في نوفَمْبِرْ أَلفّينِ وَواحِدٍ وَعِشْرينْ،

أُصيبَ دَايْفيدْ كْرايرْ بِسَرَطانِ المَايْلوما،

فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْتَني بِهِ،

إلّا قِطَّتَهُ بو،

ألَّتي بَقِيَتْ قُرْبَهُ، لا تَتْرُكُهُ،

تُريحُهُ بِخَرْخَرَتِها حِيْنَ يَلْزَمُ الفِراشْ.

وَحِينَ يَضْعُفُ تَنَفُّسُهُ،

كانَتْ بو تَتَحَسَّسُ أَنْفَهُ،

لِتَتَأَكَّدَ أنَّهُ بِخَيرْ،

لِذا سَمَّاها،

مُمَرِّضَتي الرَّقِيقَةْ.

وحَتّى حِيْنَ تَمَاثَلَ دَايْفيدْ لِلشِّفاءْ،

لَمْ تَتَراجَعْ بو عَنِ العِنايَةِ بِهِ.

يَقولُ دَايْفيدْ بِصَوْتٍ مُتَأَثِّرْ: "القِطَطُ تَعْتَمِدُ عَلَينا،

في الاعْتِناءِ بِها،

وحِينَ نَمْرَضُ،

تَرُدُّ الجَميلَ عَلى طَريقَتِها".