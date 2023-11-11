قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (السبت) في مطار طهران قبيل مغادرته إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" حول الأزمة بين إسرائيل وحماس: "غزة ليست ساحة للكلمات. يجب أن تكون ساحة للفعل". وأضاف: "اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية".

ويشارك رئيسي في القمة العربية الاسلامية الاستثناية التي تُعقَد عوضًا عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه. حيث سيتركز البحث على الوضع القائم في قطاع غزة، بهدف إصدار قرار لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.