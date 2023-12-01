دبي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة عن خطط لشركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة وشركة "آر دبليو إي" الألمانية العملاقة للطاقة، لاستثمار ما يصل إلى 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) في محطة بحرية لطاقة الرياح.

وقال خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إن خطط الاستثمار المشتركة ستساعد على تركيب توربينات في موقع دوغر بانك الضخم في بحر الشمال قبالة المملكة المتحدة.

وتؤكد الحكومة البريطانية أن المحطة البحرية لطاقة الرياح المخطط لها منذ فترة طويلة قبالة ساحل يوركشير بشمال إنكلترا، ستكون الأكبر في العالم.

سوناك

وقال سوناك "يسعدني أن أعلن عن صفقة جديدة بين مصدر وآر دبليو إي تتضمن الالتزام باستثمار مشترك يصل إلى 11 مليار جنيه إسترليني في مزرعة الرياح الجديدة في المملكة المتحدة في دوغر بانك".

وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر المناخ أن "هذا يمثل دفعة كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، مما يستحدث المزيد من فرص العمل، ويساعد على تزويد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء وزيادة أمن الطاقة لدينا".

وقالت الشركتان إن "مصدر" ستشتري حصة 49 بالمئة في مشاريع آر دبليو إي التي تبلغ قدرتها 3 جيغاوات في دوغر بانك ساوث، على أن يوفر ذلك ألفي فرصة عمل أثناء البناء وأكثر من ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التشغيل.

وأشارت الشركة الإماراتية المملوكة للدولة إلى أنه من المتوقع إتمام الصفقة المالية في الربع الأول من العام المقبل.