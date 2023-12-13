يقول الخبراء أن الالتهاب المزمن في جسم الإنسان قد يكون سببًا للإصابة بغالبية الأمراض التي تصيبه، بدءاً من التهاب المفاصل الروماتويدي، وحتى السرطان والسكري.

وينتج هذا النوع من الالتهاب، في الأغلب، عن سوء التغذية أو السمنة، والتعرض للمواد الكيميائية والملوّثات، وفقاً لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وينصح خبراء الصحة ببعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع الالتهاب المزمن، أهمها ما يلي:



الأسماك الزيتية

يؤكد خبراء الصحة أن الأسماك الزيتية، التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3"، مثل السلمون أو السردين أو الماكريل، تساعد على مكافحة الالتهاب المزمن بالجسم.

وقد وجدت الدراسات باستمرار أن مكملات "أوميغا 3" لها تأثير إيجابي على علامات الالتهاب، لكن هذه المكملات الغذائية قد تكون باهظة الثمن وغير ضرورية إذا كنت تتناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع.



طهي الطماطم في زيت الزيتون

تتميز الطماطم باحتوائها على كثير من العناصر الغذائية الصحية، ولا سيما مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، والتي تعطيها لونها الأحمر المميز.

وربطت دراسة أجرتها جامعة تشجيانغ عام 2020، بين الاستهلاك المعتدل لليكوبين وانخفاض معدل الوفيات بالسرطان، وذلك بفضل تأثيره المضاد للالتهابات.

ويسهل على الجسم امتصاص الليكوبين الموجود في الطماطم، إذا جرى طهيه بمصدر للدهون، خصوصاً زيت الزيتون.



جرعة زنجبيل يومية

وجدت دراسة جديدة من جامعة كولورادو أن الزنجبيل فعال جداً في مساعدة نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات، على السيطرة على الالتهاب.

ويقترح الخبراء خلط الزنجبيل بعصير التفاح الطازج غير المحلَّى وعصير الليمون، للحصول على أفضل طعم وفائدة صحية.



الفواكه والحبوب الكاملة

يقول الخبراء إن الأطعمة المقلية، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكرَّرة، هي من أكثر أنواع الأطعمة المسبِّبة للالتهابات.

ونصحوا باستبدال بالأطعمة السكرية، مثل الحلويات والشوكولاته والكعك والبسكويت، والفواكه والكربوهيدرات المكرَّرة مثل الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة، تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني وخبز الحبوب الكاملة، وطهي الأطعمة في الفرن بدلاً من قليها.



الكركم

أكد الخبراء أن الكركمين، وهو المركب الكيميائي الحيوي الرئيسي في الكركم، له عدد من الفوائد الصحية المثبتة علمياً بما في ذلك القدرة على منع بعض الأمراض، وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة، ويساعد في تحسين أعراض التهاب المفاصل.



التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية تمارس تأثيرات وقائية ضد الاضطرابات الالتهابية، واضطرابات التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تمنع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.