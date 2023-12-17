تحدث الاستجماتيزم عندما لا تكون القرنية، وهي السطح الخارجي الشفاف للعين، مستديرة تمامًا. ويؤدي هذا الشكل غير المنتظم إلى انحناء أشعة الضوء بشكل غير متساوٍ، ما يؤدي إلى رؤية ضبابية أو مشوهة على جميع المسافات.

يمكن أن يكون الاستجماتيزم خفيفًا ولا يلاحظه أحد، إلا أنه يمكن أن يسبب أيضًا إزعاجًا كبيرًا ويتداخل مع الأنشطة اليومية.

ويعد التعرف على العلامات المبكرة للاستجماتيزم أمرًا بالغ الأهمية للبحث عن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

وفيما يلي ثماني علامات أولية يجب الانتباه إليها، وفق ما يذكر موقع "onlymyheahlth" الطبي المتخصص.



1. عدم وضوح الرؤية

يعتبر العارض الأكثر شيوعًا للاستجماتيزم وقد يؤثر على الرؤية القريبة والبعيدة. فقد تبدو الأشياء ممدودة أو ممتدة أو ملطخة، ما يجعل القراءة والقيادة والمهام الأخرى صعبة.



2. الصداع وإجهاد العين

يمكن أن يسبب الاستجماتيزم التعب والتوتر في العينين، ما يؤدي إلى الصداع وعدم الراحة، خاصة بعد فترات طويلة من القراءة أو قضاء وقت أمام الشاشات.



3. التحديق

يساعد التحديق على تركيز الرؤية المشوشة مؤقتًا عن طريق تضييق حدقة العين. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب إرهاق العين ويساهم في الصداع.



4. صعوبة الرؤية ليلاً

يمكن أن يسبب الاستجماتيزم الوهج والهالات حول الأضواء، ما يجعل من الصعب الرؤية بوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.



5. صعوبة القراءة

يمكن أن يجعل النص غير الواضح أو المشوه القراءة غير مريحة وصعبة.

وقد تبدو الحروف متراكبة معًا أو ذات حواف غير متساوية، ما يجعل من الصعب التركيز على المعلومات المكتوبة وفهمها.



6. إجهاد العين والأجهزة الرقمية

التركيز المستمر وإعادة التركيز المطلوب عند استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الاستجماتيزم، ما يؤدي إلى إجهاد العين والصداع.



7. ضعف إدراك العمق

يمكن أن يؤثر الاستجماتيزم على قدرتك على الحكم على المسافات بدقة، ما قد يمثل مشكلة بالنسبة لأنشطة مثل الإمساك بالأشياء أو ممارسة الرياضة أو التنقل في مساحات غير مألوفة.



8. فرك العين بشكل متكرر

قد يوفر فرك عينيك راحة مؤقتة من الرؤية الباهتة وإرهاق العين، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض على المدى الطويل.