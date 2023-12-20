بوينت تاونشيب (الولايات المتحدة): على ضفاف نهر سسكويهانا الهادئة في شرق الولايات المتحدة، باتت قطعة أرض في بوينت تاونشيب محور جدل حول إعادة التدوير الكيميائي، مع التخطيط لانشاء مصنع فيها للقيام بهذه الآلية المثيرة للجدل لمعالجة النفايات البلاستيكية.

من التعبئة والتغليف وكل أنواع البلاستيك، هذه التكنولوجيا تعد بتحويلها الى منتجات بتروكيميائية مختلفة.

واذا كانت تدافع عنها صناعة الوقود الأحفوري التي تنتج البلاستيك، فان المدافعين عن البيئة يعتبرون أنها تتعارض مع أولوية الحد من النفايات.

على غرار سكان آخرين في بوينت تاونشيب بشرق بنسلفانيا، تعبر آن ماري ويبير عن قلقها من إنشاء مصنع شركة "إنسينا" التي يوجد مقرها في تكساس.

وقالت من مطبخها الواقع على بعد أقل من كلم من الموقع المقرر لانشاء المصنع "إنهم يتصرفون مثل مصفاة النفط"، معبرة عن قلقها من "تلوث الهواء، وتلوث المياه، والمواد الكيميائية السامة".

خلافا لإعادة التدوير الميكانيكية، فان إعادة التدوير الكيميائية تستخدم الحرارة ومحلولات كيميائية لكي يتحلل البلاستيك الى ان يعود الى مكوناته البتروكيماوية الأساسية.

وتقول شيدا ساهاندي مسؤولة التنمية المستدامة في إنسينا، إن هذه العملية تتيح تحويل "ما كان نفايات إلى مادة مربحة"، في وقت يغمر فيه البلاستيك المحيطات ومكبات النفايات.

يمكن استخدام المواد الخام التي تم الحصول عليها من خلال إعادة التدوير الكيميائي لصنع جميع أنواع المنتجات، بما يشمل الوقود. وتؤكد إنسينا أنها لا تريد إنتاج الوقود.

بحسب منظمة "بيوند بلاستيكس" غير الحكومية، فإن إنتاج الوقود لا يؤدي إلا إلى إدامة "دورة من استخراج البتروكيميائيات وإنتاج البلاستيك والاحتراق".

تقول فينا سينغلا من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إن مصانع إعادة تدوير المواد الكيميائية يسمح لها في "كثير من الاحيان باطلاق تلوث هواء مضر بالصحة".

واضافت هذه العالمة أن "الكثير منها ينتج أيضا كميات كبرى من النفايات الخطيرة".

يتم إعادة تدوير 9% فقط من النفايات البلاستيكية كل عام في الولايات المتحدة، بحسب آخر الارقام الرسمية التي تعود الى 2018. غالبية البلاستيك تنتهي في المكبات او تحرق او ترمى في الطبيعة.

في مجمع البتروكيميائيات الكبير في بايتاون بتكساس، تمتلك اكسون موبيل واحدا من 11 مصنعا لاعادة التدوير الكيميائي في الولايات المتحدة بحسب الأرقام التي نشرتها في تشرين الأول/اكتوبر شركة بيوند بلاستيكس. وهذا دليل، بحسب المنظمة غير الحكومية، على أن هذه الطريقة لا تزال تعتبر "مستهلكة للطاقة ومكلفة وغير قابلة ان تتحقق".

فحتى لو كانت المصانع تعمل بطاقة كاملة، ستعالج أقل من 1,3% من النفايات البلاستيكية التي تنتج سنويا في الولايات المتحدة.

لكن ميلاني باور مسؤولة التنمية المستدامة في اكسون موبيل تقول إن هذه العملية هي "تقنية مكملة لإعادة التدوير الميكانيكية".

إلا ان الخبيرة فينا سينغلا، ترى أن الصناعات تريد إقناع المستهلكين بأنها "طريقة مستدامة وبيئية لإدارة النفايات البلاستيكية". وتخلص الى القول "الحل الحقيقي: كميات أقل من البلاستيك وانتهى الأمر!".

في بوينت تاونشيب، يشعر السكان بالقلق أيضا من الكميات الكبرى من مياه سسكويهانا التي يمكن استخدامها لغسل المواد البلاستيكية قبل إعادتها إلى النهر.

تطمئن شيدا ساهاندي من إنسينا الى ان المياه المعادة "تخضع لعملية ترشيح لم تكن لتخضع لها بطريقة أخرى".

وتضيف "علينا أن نلتزم بكل أنواع المتطلبات للتأكد من عدم وجود أي شيء ضار".

لكن بحسب الشركة نفسها والخبراء المحليين، لا توجد لوائح تنطبق على المواد البلاستيكية الدقيقة وPFAS، وهي مواد اضافية شائعة في البلاستيك، فهي لا تتحلل بسهولة وترتبط بالسرطان ومشاكل الخصوبة الصحية والأضرار البيئية.

من بين البتروكيميائيات التي تصنعها إنسينا البنزين، وهي مادة مسرطنة معروفة يخشى السكان من إطلاقها في حال وقوع حادث أو كارثة طبيعية.

وقال أندرو ستول، المتخصص البيئي في جامعة باكنيل، إنه عندما تقترح شركة ما "استخدام الموارد العامة مثل الهواء والماء والتربة، فمن المشروع أن يتم فحص سجلها ومشروعها عن كثب".

بالنسبة لهذا الاستاذ من ولاية بنسلفانيا "هناك الكثير من المخاطر والعناصر المجهولة".