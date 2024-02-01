إيلاف من دبي: هل حلمت بيوم تكون فيه قادراً على الدخول إلى جوف كبسولة، تجري لك في دقائق معدودة مسحاً صحياً شاملاً كاملاً لجسمك، يطلعك على أداء كل المؤشرات الصحية الحيوية، ويزودك بالبيانات اللازمة عن أداء جسمك من مختلف النواحي، وينقل لك صورة دقيقة عن حالتك الصحية؟ هذا ما أصبح متاحاً في الإمارات، على ما يقول المستشفى الأمريكي في دبي، الذي كشف، خلال مشاركته في معرض الصحة العربي، عن كابينة تجري مسحاً صحياً كاملاً للجسم.

كابينة المسح، وتحمل اسم كبسولة الفحص الصحي، والتي جرَّبتها "إيلاف"، هي عبارة عن كابينة تحتوي على أجهزة متقدمة ومبتكرة من الناحية التكنولوجية، صممت خصيصاً لإجراء فحص صحي سريع وفعال، من خلال مجموعة شاملة من القياسات تقدم للمعالج، وللمريض، فهماً شاملًا للحالة الصحية لمن يخضع للفحص.

وتجري الكبسولة قياساً لدرجة الحرارة، ونسبة الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، وطول الجسم ووزنه، ومؤشر كتلة الجسم، ودرجة حرارة الجسم، لتعطيك البيانات في دقائق قليلات. كما تجري الكبسولة أيضاً مراقبة لضغط الدم، ومستوى التشبع بالأكسجين، وتضم حساسات تقيس الوزن وتكوين الجسم، ومنظاراً لفحص الجلد.

أما اللافت في كبسولة الفحص الصحي فهي أنها قادرة على تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد.

ملتقى حيوي

ويسعى المستشفى الأمريكي دبي، من خلال اعتناق أحدث توجهات التكنولوجيا الصحية، إلى تحديث وتطوير مشهد الخدمات الصحية المحلي. ويتبنى المستشفى خطة توسعية جديدة من خلال افتتاح مكاتب للسياحة العلاجية في أفريقيا وشرق أوروبا، وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية.

ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد من المرضى الدوليين للحصول على خدمات رعاية صحية شاملة تحظى بالاهتمام والعناية.