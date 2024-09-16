إيلاف من واشنطن: قال ممثلو الادعاء الفيدرالي بأميركا الاثنين إن رايان ويسلي روث، المتهم بمحاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب ، أنشأ عش قناص بالقرب من ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق واختبأ هناك لمدة 12 ساعة تقريبا قبل محاولة لقتله، وهو بلغة القانون "كمين تم اعداده مع سبق الإصرار والترصد".

وتم رصد فوهة بندقيته من قبل أحد عناصر الخدمة السرية حوالي الساعة 1:30 ظهرا، بينما كان ترامب على بعد 100 متر تقريباً.

وفي عش القناص عثر العملاء على كاميرا رقمية وحقيبتين وبندقية من طراز SKS تحمل رقما تسلسليا تم خدشه وأصبح غير قابل للقراءة، وفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك بوست".

وجاء في الشكوى أن بنادق من طراز SKS لا يتم تصنيعها في فلوريدا، وأن السلاح تم جلبه إما من ولاية أميركية أخرى، أو بلد آخر.

وبعد لحظات من إطلاق عميل الخدمة السرية النار على روث، رأى أحد الشهود المشتبه به وهو يفر مسرعا من ملعب الغولف في سيارة نيسان رياضية تحمل لوحات ترخيص مسروقة.

وتم القبض على روث لاحقًا من قبل السلطات على الطريق السريع رقم 95.

ترامب: ابحثوا عن تحريض بايدن وهاريس

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز : " هذا الرجل الذي حاول اغتيالي آمن بخطاب بايدن وهاريس، وتصرف بناء عليه، خطابهم هو الذي يجعلني أتعرض لإطلاق النار، في حين أنني الشخص الذي سينقذ البلاد، وهم الذين يدمرون البلاد من الداخل والخارج".

وقال ترامب عن بايدن وهاريس: "هؤلاء أشخاص يريدون تدمير بلادنا. يُطلق عليهم العدو من الداخل، إنهم التهديد الحقيقي".