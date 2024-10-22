إيلاف من لندن: يتم تشخيص حوالي 18000 أمريكي بحالة جديدة من سرطان الحلق والبلعوم كل عام، حيث يشير أحد جراحي الرأس والرقبة والغدة الدرقية في المملكة المتحدة بأصابع الاتهام إلى ممارسة الجنس عن طريق الفم .

سرطان البلعوم الفموي هو نوع من سرطان الرأس والرقبة والذي يميل إلى التأثير على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا ولكنه أصبح أكثر انتشارًا بين الأجيال الأصغر سنًا لأنه مرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

كتب الدكتور هشام مهنا ، أستاذ بجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، يوم الاثنين على موقع الأبحاث Conversation: "ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي، بالنسبة لسرطان البلعوم، فإن عامل الخطر الرئيسي هو عدد الشركاء الجنسيين مدى الحياة، وخاصة الجنس الفموي" .

وأضاف مهنا أن "الأشخاص الذين لديهم ستة شركاء أو أكثر يمارسون الجنس الفموي طيلة حياتهم هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البلعوم الفموي بنحو 8.5 مرات من أولئك الذين لا يمارسون الجنس الفموي".

تشمل الأعراض التهاب الحلق الذي لا يهدأ، وصعوبة البلع، وعدم القدرة على فتح الفم بالكامل، وصعوبة تحريك اللسان، وفقدان الوزن غير المبرر، وألم الأذن، وكتلة في مؤخرة الفم أو الحلق أو الرقبة، وبقع بيضاء مستمرة على اللسان أو بطانة الفم، والسعال الذي ينتج الدم.

العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، أو مزيج من العلاجين، أو الجراحة لإزالة الورم هي الأساليب الشائعة لعلاج سرطان البلعوم الفموي.

يميل سرطان البلعوم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري إلى أن يكون تشخيصه أفضل من الحالات المرتبطة بالتدخين المفرط أو الشرب.

حوالي 70٪ من المرضى سوف يبقون على قيد الحياة بعد خمس سنوات أو أكثر من تشخيص السرطان.

هناك أكثر من 200 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري، وبعضها يمكن أن يسبب الثآليل التناسلية أو سرطان عنق الرحم . أكثر من 42 مليون أمريكي لديهم نوع معروف يسبب المرض.

يعد فيروس الورم الحليمي البشري أكثر الأمراض المنقولة جنسياً شيوعاً في الولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل ما لا يقل عن 13 مليون إصابة جديدة سنوياً.

"تتلخص النظرية السائدة في أن أغلبنا يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ويستطيع التخلص منها تمامًا. ومع ذلك، فإن عددًا صغيرًا من الأشخاص غير قادرين على التخلص من العدوى، ربما بسبب خلل في جانب معين من جهاز المناعة لديهم"، هذا ما أوضحه مهنا.

وأضاف "في هؤلاء المرضى، يكون الفيروس قادراً على التكاثر بشكل مستمر، ومع مرور الوقت يتكامل في مواقع عشوائية في الحمض النووي للمضيف، وقد يتسبب بعض ذلك في تحول خلايا المضيف إلى خلايا سرطانية".