إيلاف من نيويورك: أصبحت السوشيال ميديا مصدراً رئيساً في حياة ملايين البشر في كل مكان سواء للترفيه أوالخبر، وكذلك للحصول على المعلومة، والصادم في الأمر أن الحصول على المعلومات الطبية على وجه التحديد من منصات التواصل الاجتماعي حصراً، دون مراجعة طبيب، هو الوجه الأخطر لهذه المنصات، لأن ذلك قد يدمر صحتك بكل بساطة.

فقد حذر أطباء أميركيون من أن النظام الغذائي الذي يروج له المؤثرون والمشاهير، بما في ذلك عملاق البث الصوتي جو روجان، والقائم على اللحوم والأغذية حيوانية المصدر فقط، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة في الكلى.

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بحسابات تروج للنظام الغذائي القائم على أكل اللحوم، والذي يرى المؤيدون له أنه يستهلكون بشكل أساسي أو فقط الأطعمة القائمة على الحيوانات مثل شرائح اللحم والبيض والزبدة.

يزعم المؤيدون أنهم لاحظوا مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن وتخفيف متاعب الأمعاء، من خلال إجراء هذا التبديل.

حصوات الكلى المؤلمة

لكن الأطباء من كلية الطب بجامعة إنديانا حذروا الآن من أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى المؤلمة.

في بعض الحالات، قد تؤدي الحصوات الكبيرة إلى منع تدفق البول خارج الجسم، مما قد يؤدي إلى عدوى تهدد الحياة ويزيد من خطر الإصابة بتسمم الدم .

وجاء تحذير الأطباء بعد حالة حديثة لمريضة اعتمدت النظام الغذائي بعد أن تعرفت عليه على موقع يوتيوب ، وعانت من مضاعفات كبيرة، ولم تخسر الكثير من وزنها.

وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد عام من بدء اتباعه لنظامه الغذائي أن جسمه كان في المراحل الأولى من تكوّن البلورات المؤلمة.

وكشف التحليل أنه كان لديه خطر متزايد للإصابة بجميع أنواع حصوات الكلى الكبرى الثلاثة، تلك التي تتكون من أكسالات الكالسيوم، وفوسفات الكالسيوم، وحمض البوليك، وكانت هذه الآن عند "مستويات تتفق مع نمو الحصوات".

انتبه للنقرس أيضاً

وقال الأطباء إنهم أقنعوه في النهاية بالتخلي عن نظامه الغذائي القائم على اللحوم. كما أعطوه أدوية تساعده في علاج النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل، والحالة التي كان يحاول علاجها باتباع نظام غذائي قاس.

بعد مرور عام على التوقف عن اتباع هذا النظام الغذائي، أفاد الأطباء أن مريضهم ظل خاليًا من حصوات الكلى.

وفي تعليقهم على هذه القضية، قالوا إنها تسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي يشكلها النظام الغذائي المعتمد على اللحوم فيما يتعلق بتكوين حصوات الكلى.

وأضاف أن "دراسات البول التي أجريت على هذا المريض أظهرت المخاطر المحتملة للنظام الغذائي المعتمد على اللحوم".

"بسبب زيادة البروتين الحيواني، واستبعاد منتجات الألبان، وإزالة الفواكه والخضروات، فإن النظام الغذائي يخلق بيئة مثالية لتطور جميع أنواع الحصى."

الخطر اسمه هوس السوشيال ميديا

وأضافوا: "إن الافتقار إلى الأدبيات حول سلامة وفعالية هذا النظام الغذائي وغيره من الأنظمة الغذائية العصرية يجب أن يكون سبباً للقلق بين الأطباء".

"إن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مثل هذه الاتصالات للحصول على معلومات صحية من شأنه أن يجعل من الحميات الغذائية العصرية قضية متنامية باستمرار."

وقال الأطباء إن مجموعة كبيرة من الأدلة أظهرت أن تناول كميات كبيرة من اللحوم يساهم في تكوين حصوات الكلى من خلال زيادة مستويات حمض البوليك في الجسم. وأوضح الباحثون أن "البيئة الحمضية" تساعد على تبلور الحصوات.

وأضافوا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف، والذي يشمل الكربوهيدرات التي يتجنبها آكلي اللحوم، يساعد في تغذية البكتيريا في الأمعاء التي يمكن أن تمنع تكوين حصوات الكلى.

تعتبر حصوات الكلى مرضًا شائعًا نسبيًا، إذ تصيب حوالي 1 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة، وهي أكثر عند الرجال من النساء ويتم تشخيصها عادة لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا.

ينصح معظم الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن من المنتجات الحيوانية الصحية مثل قطع اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والبيض إلى جانب الكثير من الفاكهة والخضروات والكربوهيدرات الكاملة.