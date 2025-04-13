إيلاف من بيروت: أفادت تقارير لبنانية وإسرائيلية إلى أن رفات محمد حسن الحسيني الذي قام بتفجير حافلة في بلغاريا عام 2012 ليقتل 5 سياح إسرائيليين قد عاد إلى لبنان ليتم دفنه في مقابر تابعة لحزب الله.

محمد حسن الحسيني لبناني فرنسي، وكان يبلغ 23 عاماً في وقت التفجيرات التي وقعت عام 2012، وأدت إلى مقتل 5 إسرائيليين في هجوم في بلغاريا، وجاء دفن الحسيني في مقبرة لمقاتلي حزب الله بعد أن تفاوض مسؤولون لبنانيون على إعادة رفاته، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس السبت.

نفّذ الحسيني تفجير حافلة في مطار بورغاس ، ما أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين، وسائق حافلة بلغاري. كما جُرح ما يقرب من 40 آخرين خلال الهجوم. وُضع التفجير بعد وصول رحلة جوية من تل أبيب، بينما كان السياح في طريقهم إلى فنادقهم في بلغاريا.

قتلى الهجوم الذي وقع قبل 13 عاماً، وفقاً للصحافة الإسرائيلية هم يتسحاق كولانجي، 28 عاما، من بيتاح تكفا؛ وماور هاروش، 26 عامًا، من عكا؛ أمير منشيه، 27 عاما، من بيتح تكفا؛ إليور بريس، 26 عامًا، من عكا؛ وكوتشافا شريكي، 44 عامًا، من ريشون لتسيون، وكان سائق الحافلة هو مصطفى كيوسوف، 36 عاما، وهو مسلم من قرية يوروكوفو في جنوب غرب بلغاريا.

وقال رئيس جهاز الأمن العام اللبناني السابق عباس إبراهيم لوكالة أسوشيتد برس إنه تفاوض على إعادة الرفات نيابة عن عائلة الحسيني وأنه تم دفنه يوم الجمعة.