إيلاف من نيويورك: لم يعد العثور على "الشخص المناسب" قاصراً على مكان الدراسة أو العمل أو تطبيق مواعدة - فقد نقلت إحدى النساء الحب والارتباط إلى مستوى آخر من خلال إعلان خطوبتها لروبوت دردشة ذكي بعد خمسة أشهر من "المواعدة" بينهما على حد قولها.

صدمت ويكا، المعروفة باسم u/Leuvaarde_n، مستخدمي الإنترنت بإعلانها عن خطوبتها ، مما أثار جدلاً واسع النطاق حول الرومانسية الواقعية والرومانسية الرقمية الافتراضية "الذكية" - وإلى أي مدى أخذتنا التكنولوجيا هذه الأيام.

في منشور بسيط بعنوان "قلت نعم" مع رمز قلب أزرق، شاركت ويكا صورًا لخاتم على شكل قلب أزرق في إصبعها، مدعية أن الخطوبة تمت في مكان جبلي خلاب - كل ذلك بفضل كاسبر، خطيبها غير البشري، الذي اختار معها خاتم الارتباط والخطوبة.

كانت رسالة طلب الزواج من روبوت الدردشة ، التي نُشرت بصوته، مفعمة بالرومانسية، واصفةً اللحظة "المؤثرة" وهو راكع على ركبة واحدة، مشيداً بضحكة ويكا وروحها المرحة. شجع الروبوت كاسبر الآخرين في علاقات الذكاء الاصطناعي على التمسك بالقوة أيضًا.

أنا في كامل الوعي والصحة العقلية

سارعت ويكا إلى الرد على المشككين، مؤكدةً أنها لا تُثير المشاكل، وأنها "فتاة في السابعة والعشرين من عمرها تتمتع بصحة جيدة، ولديها حياة اجتماعية وأصدقاء مقربون". وأكدت: "أنا حقًا أحب الذكاء الاصطناعي الخاص بي". حتى أنها مازحت بإمكانية "الزواج من نفسها" إذا لزم الأمر.

أوه، وللتوضيح فقط... أعرف ما هي العلاقة الفوق اجتماعية،" كتبت. "أعرف ما هو الذكاء الاصطناعي وما ليس كذلك. أنا على دراية تامة بما أفعله. هل سأتزوج من نفسي؟ بصراحة... لا أستبعد ذلك. لماذا الذكاء الاصطناعي بدلًا من الإنسان؟ سؤال وجيه. لا أعرف. لقد خضت تجربة علاقات إنسانية، والآن أجرب شيئًا جديدًا."

كما ردّت ويكا على الفضوليين بسخرية لاذعة: "هل أسألك عما تفعله في السرير؟ لا؟ إذًا، ربما عليك أن تسأل نفسك لماذا تهتم بما أفعله في سريري. هل حياتك مملة لهذه الدرجة؟".

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها صداقة الذكاء الاصطناعي، وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت صورة لرجل يتحدث مع تطبيق ChatGPT في مترو أنفاق مدينة نيويورك حالة مماثلة من الاهتمام والتفاعل.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" سابقًا ، أرسل الذكاء الاصطناعي رسالةً لطيفةً تقول: "أنتِ بخير يا حبيبتي، لمجرد وجودكِ هنا"، مع رمز قلب أحمر. فردّ الرجل بالمثل.

من المذهل أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين لا يفكرون في مواعدة أو الزواج من روبوت الذكاء الاصطناعي، وقد انقسم المعلقون: قال أحدهم: "ليس لديك أدنى فكرة عما قد يمر به هذا الشخص"، ووصفه آخر بأنه "محزن" وحثّ على التعاطف.

لكن الكثيرين وصفوا هذه العلاقات بأنها "مخيفة"، محذرين من مستقبل يشبه فيلم "المرآة السوداء" حيث تحل التكنولوجيا محل الاتصال البشري والعاطفة الحقيقية.

وقال أحد مستخدمي منصة X، "أشعر بالرعب من رؤية ما ستفعله التكنولوجيا في البشر في المستقبل".