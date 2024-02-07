"هل يتسارع التاريخ؟" هذا سؤال لا يسعى كتاب "تسارع التاريخ" لجان كريستوف بوتون المولود سنة 1960 إلى حله، بل إلى كشفه. بهذا المفهوم، يستهدف أستاذ الفلسفة الفرنسي فكرة شائعة جدًا في الفهم المعاصر للتاريخية: الأخيرة، من خلال دخولها الحداثة، كانت ستعدل بشكل جذري علاقتها بالسرعة. وعلى المستوى الفني والجغرافي السياسي والاقتصادي والمناخي أيضاً، لكان مجرى الأحداث قد أصبح قاطرة مجنونة تنطلق بلا سائق.

إنَّ الطبيعة الشمولية لهذه الظاهرة ستسمح لنا بإدراك سمة تأسيسية للحداثة: لن يقتصر الأمر على زيادة وتيرة التغييرات باستمرار وحتى زيادة معدل هذه الزيادة، ولكنها ستتبنى إيقاعًا من شأنه أن يمنعها من تشكيل تاريخي؛ من خلال خلافة بعضهم البعض في لحظة فورية، سيكونون محصورين في صيرورة نقية، إذا جاز التعبير، بلا ماضي أو مستقبل، بلا ذاكرة أو غاية، محاطين بشرارة الحاضر الأبدي. هذه الفكرة، تم تنظيرها أو تعميمها من قبل عقول متباعدة مثل دانييل هاليفي، أو هارموت روزا، أو بيير نورا، أو بول فيريليو أو بيتر كونراد، وقد لاقت نجاحًا كبيرًا، وكانت في حد ذاتها محاطة ببعض الارتباك. حتى أن كريستوف بوتون يقترح أن هناك صلة بين الوجود الكلي لمفهوم التسارع وغموضه: "إن ملاحظة تسارع التاريخ موجودة في الواقع بين المؤرخين وكتاب المقالات والفلاسفة والسياسيين والصناعيين والكتاب والعلماء، وما إلى ذلك، الذين يستثمرون هذا المفهوم من وجهات نظر مختلفة، بمعاني واستراتيجيات متميزة".

يمكن للمرء أن يعتقد تقريبًا أن هذا المفهوم ينطوي على "فهم مسبق كامل للتاريخية" وفقاً لمارتن هيدجر. وبعبارة أخرى، فهو أمر بديهي. إن الحديث عن التسارع لن يأتي من التفسير، بل من الملاحظة: ولن يتم إصدار أي حكم قيمي وراء هذا التحليل. ومع ذلك، يوضح كريستوف بوتون، من مقدمة عمله، أن هذه الفكرة تثير عددًا معينًا من المشكلات. عندما نتحدث عن تسارع التاريخ، أي تاريخ نشير إليه؟ هل هو تاريخ أم قصة؟ هل نشير، بمعنى آخر، إلى التاريخ باعتباره سلسلة زمنية للأحداث، أي التاريخ المعاش، أو إلى التاريخ باعتباره معالجة للمعلومات، أو كقصة، أو حتى كنظام - باختصار، التاريخ يُدرَس ويُحكى ويُحفظ، ولا يمكن النظر في هذا البديل دون الرجوع إلى منبع المشكلة، إلى التناقض الذي تنطوي عليه عبارة "تسارع التاريخ".

في الفيزياء، يشير التسارع إلى زيادة السرعة بمرور الوقت (إقلاع طائرة، صيد حيوان، سقوط حر لجسم)؛ فكيف يمكن للتاريخ نفسه، وهو الوجه العالمي للزمن، أن يتسارع؟ ألا نخلط في التعبير عن أنفسنا بهذه الطريقة بين المعيار والإطار المرجعي؟ ألسنا بهذه الطريقة نرتكب خطأ منطقياً؟ هل يمكننا تطبيق فئة مادية على التاريخ، وبالتالي على التخصصات الإنسانية، مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية؟ وأخيرا، سنلاحظ، وهذا هو الأمر الأساسي، ظهور "معيارية متأصلة في هذه التجربة": تجربة التسارع تفترض دائماً تقييم الحداثة، مهما كانت القيم (التحرر/التراجع) التي تدعو إليها هذه الغاية. وبغض النظر عن البنية السردية التي يُقحم فيها هذا الشعور، فإنه بالضرورة يأخذ بعداً غائياً، يسمح للبعض بتأكيد أن التسارع يؤدي إلى نهاية التاريخ، والبعض الآخر بإدراك حافز التحرر، والبعض الآخر لتحديد المرحلة النهائية؛ مركزية الإنسان، وما إلى ذلك. الغرض من هذا العمل، كما كتب كريستوف بوتون، "ليس إضافة حجر آخر إلى هذا المبنى. بل إنها مسألة تفكيك لأطروحة تسارع التاريخ". التفكيك ينطوي على التساؤل عن شروط هذا المفهوم: شروط تطبيقه (تعدد استخداماته، المجالات المختلفة التي يشملها)، وشروط ظهوره (نسبه)، وآفاقه الفلسفية (مفاهيم التاريخ أو الحداثة التي يحملها). لأن مفهوم التسارع هو في حد ذاته موضوع تاريخي معقد، يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، ينشرها المؤلف في فصله الأول.

على المستوى السياسي، فإن فكرة انفصال التاريخ عن بطئه التأسيسي تجد أساسها على وجه الخصوص في مقدمة كتاب ظواهر الروح، حيث يرى هيجل، الذي يصف الروح بأنها منخرطة في "حركة في تقدم دائم"، في عصره لحظة التغيير، وغمرة التمثيل، والتحول الجذري في إيقاع "التطور" المكون للتاريخية. وعلى المستوى التكنولوجي، يعود تاريخ هذه الفكرة في المقام الأول إلى الثورة الصناعية، وينبغي فهمها باعتبارها الخيط المشترك للتطور الثلاثي: تسارع وسائل النقل، ومعدلات الإنتاج، وتواتر الابتكارات. عند ماركس، يتم النظر في وجود علاقة بين المؤشرات الفنية والسياسية: في بيان عام 1848، على سبيل المثال، تم تقديم التحول الدائم الذي تنغمس فيه البرجوازية كشرط للثورة، وإن كان بشكل غير مباشر. وبالتالي فإن هذين القسمين يضعان ظهور التسارع في القرن التاسع عشر، كثمرة التنوير، والثورة، وصعود الرأسمالية الصناعية. لكن كريستوف بوتون يشير إلى أن هذه الفكرة تبلور موضوعًا أقدم بكثير: وهو علم الأمور الأخيرة. من العصور الوسطى، نجد، في أعقاب الفصل 20 من رؤيا يوحنا، رؤى عديدة لتاريخ يتسارع مع فجر يوم القيامة. مثل هذا النص من القرن الرابع، الذي استشهد به كوسيلك ثم كريستوف بوتون: “وسوف يتم اختزال السنوات، إذا جاز التعبير، إلى أشهر، والشهور إلى أسابيع، والأسابيع إلى أيام، والأيام إلى ساعات". وبالتالي، فإن التسارع لا يشكل خاصية متأصلة في الحداثة بقدر ما يشكل إسقاط رؤية نهاية العالم، مسيحية أو علمانية، لهذه الحداثة نفسها.

في ضوء هذا التناقض يستعرض كريستوف بوتون النظريات الرئيسية للتسارع، من القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، من هاينه إلى هارتموت روزا مروراً بنيتشه وهنري آدامز ودانييل هاليفي وبيير نورا. وبعيدًا عن تحديد ثلاثة مخططات تفاعلية (الالتصاق، والتردد، والنقد)، فإن التحدي الذي يواجه هذا التحليل يكمن في إطلاق معيارية جوهرية في وصف التسارع. هاينه على سبيل المثال، في تعليقه على افتتاح خط السكة الحديد بين باريس وروان أو أورليان، يحيي التقدم التكنولوجي الذي لا يمكن إنكاره، والاضطراب "في طرق رؤيتنا وتفكيرنا"، والشعور "برؤية الجبال والغابات في جميع البلدان" مسيرة إلى باريس." لكن هذه الدوخة يرافقها، تحت قلمه، قلق شديد: فجأة "اهتزت الأفكار الأولية للزمان والمكان". ماذا سيحدث لهذا التحول؟ مفرح، لكنه مشوب بمعاناة جديدة. نجد نفس هذه الثنائية عند هنري آدامز الذي يفترض "قانون التسارع" أن هذه الظاهرة اكتسبت "تأثيرًا أساسيًا" منذ القرن التاسع عشر، مما أدى إلى المزيد من الكوارث التقنية (حوادث السيارات، ومجازر السكك الحديدية، ونيران الأسلحة) - بينما مما يعطي مصداقية للفرضية القائلة بأن الإنسانية، مثل المذنب الذي اصطدم بالشمس في عام 1843، ستتمكن من تجنب المخاطر التي يجلبها بصعوبة. ولكن كيف يمكننا تجميع كل هذه المفاهيم المتناثرة؟

إن وجهة نظر نيتشه، التي تركز على مسألة الأوتيوم المفقود، لا تشترك في أي شيء تقريبًا مع وجهة نظر هنري آدامز، المنشغلة بوجهة نظر الكارثة. ومن هذا المنطلق، يستحضر كريستوف بوتون فكرة "ديكتاتورية الحاضر": "إن تسارع التاريخ يؤدي إلى ضياع الماضي وانحلال المستقبل، وبالتالي تمكين الحاضر، الذي يصبح فئة التاريخ السائد للحداثة"، ستكون هذه هي الفكرة الأساسية لموضوعات التسارع. يفترض هذا المنظور أن كل عصر يتمحور حول “نظام التاريخانية”، بحسب المفهوم الذي طرحه فرانسوا هارتوغ في كتابه الذي يحمل اسمه. من المرجح أن يتم تكوين تجارب الزمن في مجتمع معين، وتوجيهها، وإنشاءها وفقًا لمعايير معينة. ومنذ سقوط سور برلين ونهاية الحرب الباردة، كانت الحياة الغربية محكومة بالحضور.

في تعليقه على أطروحات هارتوج، يناقش كريستوف بوتون أسسها: فهو يتناول بشكل خاص اعتراض لورنز، مشيرًا إلى أن الحضور المعاصر لن يكون علامة على مطلقية الحاضر أو اختفاء الماضي، بل على العكس من الهوس. ماض طيفي، ماض لا يمكن أن يمر - وفي المقابل، مستقبل مثير للقلق، مليء بالمجهول، مشبع بخطر لا يضاهى بالتهديدات التاريخية، وهو تدمير النظم البيئية. تسمح هاتان الملاحظتان لبوتون بالتنحي جانبًا: فترك الانتقادات الرئيسية لهارتوغ (نموذج الحضور، المتماسك من حيث المبدأ، يحتاج إلى التحقق تجريبيًا)، وهو يعترض على طابعه الشمولي. "لماذا لا نعتبر أن الحداثة تؤدي إلى عدة تجارب زمنية، إلى عدة أنظمة تاريخية تتعارض أحيانًا مع بعضها البعض؟" وإذا كان كل عصر، وكل مجتمع، بعيدًا عن أن يكون محكومًا ببنية واحدة، كان في الأساس متعدد الأزمنة؟ ماذا لو قدموا تجارب زمنية مختلفة، والعديد من الديناميكيات السياسية التاريخية، والعديد من النشوات المحتملة؟

يقول كريستوف بوتون: "إذا قاومنا إغراء تلخيص طيف معانيها في مفهوم عالمي واحد، وتقليص تعدد أوقاتها إلى نظام مهيمن واحد، من المفترض أن يوفر المفتاح، فإننا نكتشف بالتالي حداثة تعددية، محتملة". تناضلية، منظمة وفقا لتعدد أنظمة الزمانية والتاريخية المتناغمة أو المتوترة مع بعضها البعض". وبهذا الحدس، يحدد ثلاثة أنظمة للتاريخية، والتي تعمل في عصرنا، تتنافس مع الحضور. في الفصل الرابع، يبين أن "النموذج القديم لتاريخ السيرة الذاتية" لم "يذوب" بسبب الحداثة، بل تحول: وُلدت "الماضوية الجديدة"، التي تتميز بإعادة توزيع التراث النظري والعملي. العلاقات بالتاريخ (انقسام واضح بين تاريخ الباحثين وتاريخ المعلمين وتاريخ النقاش العام، بالإضافة إلى الحاجة إلى "الاهتمام بـالتاريخ" الذي يعمل بمجرد استحضاره. لما يقدمه لنا من "دروس"، خصوصاً من خلال واجب الذاكرة. الوقوف ضد الأطروحات حول "نهاية اليوتوبيا" بعد سقوط الجدار والوقوف إلى جانب هربرت ماركوز الذي من جانبه عرّف اليوتوبيا، ليس باعتبارها رؤية لمجتمع مجرد، ولكن باعتبارها المعارضة الملموسة والنسبية للحداثة. النظام الحالي للأشياء، يسعى الفصل الخامس إلى إظهار أن المدينة الفاضلة قد خضعت لتحول مزدوج. من خلال إعادة النظر في الحجج الكلاسيكية الثلاثة لنقد اليوتوبيا (هذه ستكون وهمية، وطفولية، وضارة)، يؤكد كريستوف بوتون أن الأشكال المعاصرة من اليوتوبيا تولد من الانقلاب: على عكس ماركس أو إنجلز اللذين انتقدا، من منظور الاشتراكية العلمية، إذا فشلت الاشتراكية الطوباوية في تحقيق حتمية الثورة، فإن اليوتوبيا الحالية ستستند إلى طموح إصلاحي. إن القبول بشرط اللاعنف، وبالتالي "الالتزام الديمقراطي"، وتخصيص ضرورة عدم تعليق المداولات باسم الأهداف المراد تحقيقها، بل إبقائها حاضرة وحية في كل مرحلة من مراحل النضال، سيكونان كذلك. تقدمية في الأساس: ولدت من "تجريب" دائم، تتكشف في "تشاور" متواصل، وسوف تتقدم بطريقة تدريجية بشكل أساسي. لكن الاهتمام بالمستقبل، في الأزمنة المعاصرة، ينشأ أيضاً من تجربة جديدة: تمزق مبدأ التاريخ البشري نفسه، أو على وجه التحديد تشابكه المتبادل مع التاريخ الطبيعي. يشير المؤلف إلى أن "الحقيقة الجديدة التي أدى اكتشافها إلى ظهور مفهوم الأنثروبوسين، ليست أن الطبيعة لها تاريخ، متشابك جزئيًا مع تاريخ البشر، بل أن تصرفات البشر تؤثر على عمليات الظواهر الطبيعية الأساسية مثل المناخ". والتي كانت تعتبر في السابق قادرة على تحديد تاريخ البشرية، دون أن يحددها. لقد أصبح الفعل غير المتبادل متبادلاً. يقترح كريستوف بوتون جينالوجيا لمفهوم الأنثروبوسين، ويدرس نقاط ضعفه، ويعتبره، مثل غيره، "درسا في التواضع"، يدعو، إن لم يكن إلى إعادة تطبيع الإنسان، إلى التغيير على الأقل. من منظور: شرط إمكانية العمليات التاريخية هو وجود طبيعة، كوكب، أنظمة بيئية تسمح بالحياة البشرية وتأذن بها. لكن الضربة القاضية لتحليله تتمثل في إظهار أن الأنثروبوسين، بعيدًا عن كونه قابلاً للاختزال في تأثير توجيهي واحد (دوار المستقبل المروع المحتمل)، بل على العكس من ذلك، يقع في قلب تعدد الزمن المعاصر. ومن الممكن أن ينظر إليه منظور تقني بحت على أنه مجرد "تحدي" آخر، أو حتى "مغامرة جديدة". بعد التغلب على عدد من المخاطر الطبيعية أو البيولوجية، سيتعين على العبقرية البشرية أن تكافح، من خلال الابتكار والإبداع، المخاطر التي جلبتها هذه الأخيرة. وهذا هو، إلى حد ما، مبدأ الهندسة الجيولوجية، والحداثة البيئية، والتسارع.

لكن الاتجاه الأساسي الآخر هو علم الانهيار، والذي، بحجة أن انهيار المناخ ليس وشيكًا فحسب، بل إنه مكون لعصرنا، يعيد إحياء بعض العناصر الأخروية. ويؤكد في ختام عمله أنه "لأنه في طور التشكل، فإن التجربة التاريخية الخاصة بالأنثروبوسين بعيدة كل البعد عن أن تكون متجانسة؛ فهي ممزقة بين اتجاهات متعارضة يمكن تصنيفها وفقا لها". إلى الاتجاهات الثلاثة لتسارع التاريخ". باسم البدائل التي يطرحها، وموقفه من نظرية فرانسوا هارتوج، يؤكد كريستوف بوتون أن الأنثروبوسين يمثل نظامًا جديدًا للتاريخية: "أود أن أطور الفرضية القائلة بأن الأنثروبوسين هو بالفعل اسم نظام جديد للتاريخية. وبعبارة أخرى، فإن "التسارع الكبير" لم يكتف بإحياء الأنظمة التاريخية القديمة، بل صاغ نظاماً من الصفر. تكمن أهمية هذا النهج في وضع الأنثروبوسين في زمن جمعي وطبقي، أغنى من الزمن المتجانس والخطي المفترض في التسلسل الزمني الذي حددته علوم الأرض." إن ترسيخ هذا النظام في "زمن تعددي وطبقي" هو بالضبط ما يميزه عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل: فالأنثروبوسين لا يخضع لاتجاه شمولي. إنه يستدعي في الوقت نفسه الوعي بالحاضر الذي يعتبر ملحًا، و"المسؤولية عن المستقبل على المدى القصير والطويل"، وإعادة التفكير في المكانية ومقاربة جديدة للتداخل بين الطبيعة وماضي المجتمعات. لكن ماذا بقي، في نهاية هذا التفكيك، من رؤية الحداثة كمسرح لتسريع التاريخ؟ سنلاحظ أولاً أن هذا المفهوم يتوافق مع بعض الظواهر الموضوعية التي لا جدال فيها والتي يمكن التحقق منها تجريبيًا، ولكنها تمس مجالات غير متجانسة جدًا بحيث لا يمكنها تقديم تفسير مبسط. لدرجة أن الاستدعاء الساذج لهذا الموضوع قد ينسى أنه يقع على مفترق طرق بين العديد من فلسفات التاريخ التعددية جذريًا، والتي غالبًا ما تكون غير متوافقة، والتي تكافح على الأقل من أجل التقاطع.

هذا الخطاب، عندما يكون "متجانسًا"، يميل أيضًا إلى إخفاء معياريته الكامنة: فهو يتضمن فقط، بالإضافة إلى رؤية العالم، نظامًا من القيم. ولكن ما يؤكد عليه كريستوف بوتون بشكل خاص هو رفضه فرض نموذج العولمة على التاريخ، أياً كان محتواه. لا شك أن الأصالة العميقة لعمله تنبع من هذه النظرية حول التاريخ التعددي بشكل أساسي، الخاضع لأنظمة متميزة، والمقدم لباقة من الغايات والوسائل المتنوعة، الممزقة دائمًا في علاقاتها مع الزمن. وخلف طبقاتها لا توجد "تنمية" لا هوادة فيها. لا جدلية أحادية. لكن مكالمات متعددة. ولكن هناك العديد من الديناميكيات، ومسارات متعارضة. وما يميز تاريخ القاطرة أن محركاتها، المختلف بعضها عن بعض، وربما حتى في حالة صراع، تدفعها في كل الاتجاهات، نحو كل الآفاق.

المصدر:

Christophe Bouton, L’Accélération de l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, "L’ordre philosophique", Mai 2022