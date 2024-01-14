مقدمة

"علاقة الدول ليست علاقة تبعية وحرب الابادة تقضي على كل حق مشروع ولا تدع مكانا للسلام الدائم"

عمانويل كانط (1724 - 1804) ليس مجرد "فيلسوف الفردانية". مع ما هو التنوير؟ (1784)، امتد تفكيره إلى المجال السياسي. وهو يعرف، مثل مكيافيلي، أن "كل شيء ليس سياسياً، ولكن السياسة مهتمة بكل شيء". وفي خريف عام 1795، خلال "الحروب الثورية"، ظهر نصه الأول عن "السلام الدائم". وفي 5 نيسان (أبريل) 1795، وقعت فرنسا وبروسيا صلح بازل، لكن هذه الهدنة كانت محفوفة بالمخاطر. ويشهد التاريخ على ذلك: سوف تعقب "حروب الثورة والإمبراطورية" بعضها البعض حتى عام 1815. ثم يتسلح كانط بسيف العقل ودرع القانون للعمل على تصور الشكل السياسي المثالي. بدأ كانط بكتابة "السلام الدائم" في سن متقدمة (71). إن السياق السياسي الدولي ليس غريباً على هذا: فالثورة الفرنسية تغلي منذ عام 1789، وانتشرت "الحروب الثورية" منذ عام 1792. ومع ذلك، وبعيداً عن الظروف والسياق الذي تم تطوير النص فيه، فإن نهجه يشكل جزءاً من الاستمرارية. لحججه العديدة لصالح الحق الناشئ عن العقل والذي يجب أن يشكل أساس المجتمع المدني بأكمله، وبالإضافة إلى أخبار الحرب التي لا تستثني بروسيا، تقترح عليه فكرة "السلام الدائم". بالشعار الذي اختارت المقبرة أن تزينه: “السلام الدائم؛ فالموتى لا يقاتلون. "لكن الأحياء ذوو مزاج آخر، والأقوى لا يحترم المحاكم". وبذلك، حدد كانط المصطلحات الرئيسية للمعادلة القديمة المتعلقة بويلات الحرب: "عدم قابلية الناس للاجتماع،" جبال الجثث، ومسألة تطوير قانون قادر على فرض نفسه على الدول وإخضاعها له. هكذا سيرى "مشروع السلام الدائم" لكانط النور على عدة مراحل، مما يؤدي إلى ظهور انعكاس رسمي من خلال العديد من النصوص المتعاقبة التي ستظهر بين خريف عام 1795 وكانون الأول (ديسمبر) 1796. فكيف يتصور كانط مشروع السلام الدائم؟ وماهي الصعوبات التي عانى منها هذا المشروع؟ وكيف يمكن تحقيقه على ارض الواقع؟

المقاربة الكانطية وتناقضاتها الظاهرة

في كتابه دليل العلاقات الدولية، كتب جان جاك روش أن "المجتمع الدولي هو مجتمع الدول"، في حين أن "المجتمع العالمي هو مجتمع الأفراد". " ويوضح أنه «في الأولى ترتبط الدول بالمصالح واتفقت على معايير للسلوك" (على أساس القانون بشكل خاص)، أما في الثانية "فالبشر يجمعهم مصير مشترك وقيم مشتركة. " ويستنتج أن "المجتمع الدولي يستمد من التحليلات الواقعية"، بينما "يقدم المجتمع العالمي رؤية مثالية لمستقبل العلاقات الدولية"، "التي تجد إلهامها في فكر عمانويل كانط". " إذا كان كانط يرتبط بالفعل بـ"تقليد معين من التفاؤل" ويرى أن العلاقات الدولية يجب أن تكون أقرب إلى "عائلة الأمم" التي تشكل "كلًا أخلاقيًا وثقافيًا" يخضع لبعض الأخلاقيات والنفسيات وحتى القانونية"، فإن ومع ذلك، تظل نقطة البداية لنهجه واقعية بشكل أساسي. في الواقع، مثل توماس هوبز الذي يفترض طبيعة إنسانية يحركها مبدأ "حرب الكل ضد الكل"، يلفت كانط إلى ملاحظة مفادها أن "حالة السلام بين الناس ليست حالة طبيعة. وبعبارة أخرى، فإن حالة السلام ليست طبيعية ولا جوهرية للإنسان، بل على العكس من ذلك يجب "تأسيسها"، وبنائها، أي تشكيلها من قوى العقل والقانون والأخلاق مجتمعة. وبالمثل، من المفارقة، إذا كان كانط يحمل الحرب في حالة رعب، فهو لا يعتبرها "مطعمة في الطبيعة البشرية" فحسب، بل يعتبر أيضًا أنها تنبثق من "التصميم" و"الخطة الخفية للطبيعة"، في ذلك :

1) سمحت للناس "بالعيش في جميع مناطق الأرض"،

2) قادتهم إلى كل مكان، "حتى في المناطق الأكثر وعورة، لسكنهم"،

3) أجبرتهم على "إقامة علاقات قانونية إلى حد ما" . وبهذا المعنى، فإن الحرب ستكون الوسيلة التي تستخدمها الطبيعة، و"السبب" المختبئ وراءها، من أجل:

1) دفع الدول إلى الخروج من حالة الحرب هذه؛

2) دفعهم إلى الخضوع لـ"القانون العام" وبالتالي تحقيق "السلام الدائم".

مقدمات مشروطة لـ"السلام الدائم"

قبل الوصول إلى عرض القوانين التي يعتبرها تحكم بشكل نهائي "السلام الدائم بين الدول"، يدرس كانط ستة مبادئ أولية مقسمة إلى فئتين: من ناحية، تلك التي يجب تطبيقها على الفور، وفي كل الأوقات وفي كل مكان. أماكن؛ ومن ناحية أخرى، تلك التي يمكن النظر في طلبها على أساس كل حالة على حدة. يتعلق أول هذه المبادئ النسبية بالسيادة، التي نصت عليها معاهدات ويستفاليا التي أنهت حرب الثلاثين عامًا في عام 1648، والتي تم تعريفها على النحو التالي من قبل كانط: "لا توجد دولة مستقلة (صغيرة أو كبيرة، إنها غير مبالية) هنا" لا يجوز أن تحصل عليها دولة أخرى عن طريق التبادل أو الشراء أو التبرع." يبرر كانط في الواقع أن الدولة ليست شيئًا ولا أصولًا (بالمعنى التراثي للمصطلح) يمكن ضمها حسب الرغبة، ولكنها "مجتمع من البشر". يشير المبدأ الثاني من هذه المبادئ النسبية إلى الخطر الموضوعي والذاتي (بعبارة أخرى المتأصل في التصور المتبادل الذي يمكن أن يكون لدى الدول تجاه بعضها البعض) المتمثل في الحفاظ على القوة المسلحة والناس المسلحين أو حتى تطويرها المستمر: "في الوقت المناسب يجب أن تختفي الجيوش الدائمة تمامًا. "يشرح كانط بهذا المعنى أنه "من خلال تشجيعهم على التفوق على أنفسهم بكمية غير محدودة من الناس المسلحين"، فإن الجيوش الدائمة تجعل "السلام أكثر عبئًا من حرب قصيرة." ومع ذلك، وكما يشير بعد قليل، فإن "مشروع السلام الدائم" لا يهدف إلى وضع حد لحرب معينة، بل إلى إلغاء مبدأ الحرب ذاته في تاريخيتها المستقبلية، من "عقد متبادل للحرب". الشعوب". وأخيرًا، يتعلق المبدأ الثالث من هذه المبادئ الطارئة بالبعد المالي للحرب وبفكرة الربا التي من المرجح أن تعمل، عند تطبيقها من قبل الدولة، على إضعاف أو سحق أو حتى تدمير الاغتراب الكامل لواحدة أو أكثر من الدول التي قد تكون خاضعاً لها: "يجب ألا نتراكم ديوناً تؤثر على المشاجرات الخارجية للدولة."

المقدمات المطلقة لـ"السلام الدائم" (المواد 1 و5 و6)

أول هذه المبادئ المطلقة يتعلق باللعبة الدبلوماسية وحظر البنود السرية: «لا ينبغي أن يكون أي اتفاق سلام صحيحا في حد ذاته إذا أدى التحفظ السري إلى حرب مستقبلية. «في هذا، من الواضح أن هذه الوصفة تخضع لاعتبار واقعي بشكل أساسي من جانب كانط. بل لقد ثبت أن هذا كان بمثابة رؤية لأنه، على الأقل حتى القرن العشرين، كانت هذه الممارسة الدبلوماسية لا تزال مستخدمة بانتظام: وسوف نتذكر، بهذا المعنى، الجهود التي بذلها البلاشفة، في 1917-1918 - لينين وتروتسكي في بقيادة وودرو ويلسون، لإلغائها وكسب استحسان الشعوب العابرة للحدود الوطنية. ويتعلق المبدأ الثاني من هذه المبادئ المطلقة بحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة: “لا يجوز لأية دولة أن تتدخل بالعنف في دستور وحكومة دولة أخرى. "نتيجة طبيعية للاعتراف بسيادة الدولة على أراضيها وعلى سكانها - ونتيجة طبيعية للاحترام الواجب لهذه السيادة - فإن مبدأ عدم التدخل هذا هو مبدأ عرفي في القانون الدولي تم دمجه في ميثاق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة، الموقعة في سان فرانسيسكو في 26 يونيو/حزيران 1945، في الفقرة 7 من المادة 2. ومن الناحية العملية - وبشكل منتظم للغاية تحت غطاء القانون أو واجب التدخل الإنساني - لا يزال هذا المبدأ، حتى يومنا هذا، يُنتهك بشكل منتظم للغاية. وأخيراً، يتعلق المبدأ الثالث من هذه المبادئ المطلقة بقواعد السلوك التي يجب على الدول ألا تحيد عنها حتى لو اندلع نزاع مسلح. فيما يتعلق بقانون الحرب، تهدف هذه القواعد إلى حظر "الحيل غير الشريفة" التي يرى كانط بحق أنها تؤدي إلى تحويل العداء الأولي إلى "حرب إبادة". وعلى وجه التحديد، في أعقاب حرب الإبادة التي شنها النازيون في الاتحاد السوفييتي بين عامي 1941 و1945، أصبحت هذه القواعد واردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977. ولكن من المؤسف أنه حتى يومنا هذا ــ ومع الأخذ في الاعتبار الطفرات التي لا تزال قائمة العمل في أشكال الحرب - ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه القواعد فعالة وعملية ويتم الالتزام بها بدقة.

البنود النهائية من أجل السلام الدائم بين الدول

لكي يمكن إنشاء حالة السلام بمرور الوقت وبشكل مستدام، يطرح كانط ثلاثة شروط تراكمية. ينص الأول على أن “الدستور المدني لكل ولاية يجب أن يكون جمهورياً." وبهذا المعنى، ومن خلال الفارق الدقيق بين "شكل الحكومة" (جمهوري أو استبدادي) و"شكل السيادة" (استبدادي، أرستقراطي، أو ديمقراطي)، تجدر الإشارة إلى أن كانط توصل إلى تمييز واضح بين "الدستور الجمهوري" و"الدستور الديمقراطي". ثم يوصي بالأول لأنه يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن ناحية أخرى، فهو يرفض الثانية لأنها تميل إلى استبداد معين: استبداد الجميع. ومع ذلك، يوضح: "عندما نحتاج إلى موافقة المواطنين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الحرب يجب أن تندلع أم لا، ليس هناك شيء أكثر طبيعية من "أنهم يفكرون كثيرًا قبل البدء في مثل هذه اللعبة الضارة"، لأنه "سيتعين عليهم اتخاذ القرار". لتحمل كل أهوال الحرب". ومن هنا، حسب رأيه، ضرورة أن يكون دستور كل دولة جمهورياً. وينص الثاني على أن "حقوق الناس يجب أن تقوم على أساس فيدرالية الولايات". يقصد كانط بـ«قانون الأمم» ما نعرفه أكثر بـ«القانون الدولي». ويشار إلى هذا الحق بشكل أكثر دقة على أنه "حق شعوب الدول في علاقاتها المتبادلة"، وعلى نطاق أوسع، على أنه "الحق المتبادل للشعوب"، ويجب أن يعزز هذا الحق بقاء "الثقة المتبادلة في السلام المستقبلي". سنلاحظ أن "قانون الأمم" يختلف اختلافًا كبيرًا عن "القانون القسري" الذي لا يشير إليه كانط بأي شكل من الأشكال، في حين أن المفهوم الأخير يثير "قانونًا ملزمًا" و"قاعدة قطعية" من المفترض أن تجبر الدول على احترام عدد معين من القواعد العامة للقانون الدولي التي تعتبر مصونة. وبهذا المعنى، يقسم كانط، الذي لا يزال واقعيًا للغاية، على "قانون الأمم"، مع وجود "اتحاد دول، هدفه البسيط هو إبعاد الحرب" في قمته الملموسة. دولة القانون الوحيدة التي يمكن التوفيق بينها وبين حرية الدول." وأخيرًا، يطرح الثالث مفهوم «الحق الكوني السياسي» الذي «يجب أن يقتصر على شروط الضيافة العالمية. " إذا فُهم من منظور السلام بين الأفراد وبين الشعوب، فإن هذا "الحق السياسي العالمي" مصحوب بـ "حق الضيافة"، بما في ذلك "عدم معاملتنا كعدو". ومن ناحية أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بـ "حق الإقامة"، بل "حق الزيارة" و"التصريح المؤقت الممنوح للوافدين الأجانب. «وبهذا المعنى، فإن التوازي مع الهجرات الاقتصادية الكبرى وما بعد الاستعمارية والمعاصرة في القرنين العشرين والحادي والعشرين يبدو ملفتًا للنظر.

ملاحظات ختامية

مع إدراك أن "الدول، في حد ذاتها، لا تخضع لقيود خارجية مشتركة" وأنه، بشكل عام، تاريخيًا، "يرفض القائد والشعب كل احترام لمفهوم القانون الذي وحده يمكن أن يجد السلام في البلاد". الأبدية"، قد يبدو من المفاجئ أن نلاحظ النزعة القانونية العنيدة تقريبًا لعقل لامع مثل عقل كانط. في الواقع، فهو يبرز أيضًا "الملحق الأول - حول الخلاف بين الأخلاق والسياسة، فيما يتعلق بتصميم السلام الدائم"، من خلال الإصرار على أن "كل السياسة يجب أن تركع أمام القانون"، مع الحرص على عدم شرح كيفية تحقيق ذلك. للقيام بذلك في الواقع. حسن. ومع ذلك، كقاعدة عامة، تستمر الدول - أو تتظاهر بالاستمرار - في الموافقة على هذا طالما أن هذا الحق لا يضر بمصالحها، التي تشكل نقطة البداية والنهاية لأي سياسة خارجية. وبهذا المعنى، من ناحية، دعونا نفكر في النقد اللاذع لريموند آرون الذي يعتبر القانون ذا أهمية حقيقية فقط من زاوية عيوبه. ومن ناحية أخرى، لا ينبغي لنا أن ننسى استبصار الجنرال ديجول المحبط، الذي يذكرنا مراراً وتكراراً بأن "الدول ليس لديها أصدقاء، وليس لديها سوى مصالحها.". في النهاية، سرعان ما اصطدم "مشروع السلام الدائم" لكانط بواقع "حروب الثورة والإمبراطورية"، حيث بدأت مسيرة نابليون للأمام منذ نهاية تسعينيات القرن الثامن عشر، والتي لن تتوقف بشكل نهائي إلا في 1815. في وقت لاحق، من المؤكد أن تعاقب الحروب، طوال القرن التاسع عشر، ثم الذروة الكارثية في القرن العشرين، قد استفاد من هذا التفكير المتمثل في أن الأحداث والبشر سرعان ما ينزلون إلى مرتبة المدينة الفاضلة والحلم المثالي الجميل. وفي هذه الأثناء، بطبيعة الحال، ظهرت عصبة الأمم إلى الوجود في عام 1919. ولكن من المؤسف أنها فشلت في إنقاذ العالم من حرب عالمية ثانية أكثر تدميراً من الحرب الأولى، ولم يحدث ذلك إلا بعد عام 1945، مع إنشاء الأمم المتحدة. أن العالم أعطى لنفسه فرصة جديدة للسلام من خلال القانون. على أية حال، فإن إعادة قراءة هذا النص لكانط تذكرنا بأن الإنسان "مسؤول بشكل مباشر عن التهديدات التي تثقل كاهله بسبب ميوله إلى خرق القانون الأخلاقي." لكن، "الإنسان الذي يسعى دائمًا إلى فرض إرادته على الآخرين، يخشى أيضًا أن تُفرض عليه إرادة أعلى." في ظل هذه الظروف، عاجلاً أم آجلاً، يجب أن تقودهم مصلحة الناس والدول تدريجياً إلى الخضوع للقانون الأخلاقي، وهو عامل السلام. فمتى تقل النزاعات وتتوقف الحروب ويعم الوئام وينتشر السلام في العالم؟

المصدر:

Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle, Paris, Flammarion, 2006