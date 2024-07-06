ستار الكذب والخداع الصهيوني يتهاوى يوماً بعد يوم بفعل التكلفة الباهظة للحرب الوحشية التي شنها الكيان على قطاع غزة المقاوم. فالخسائر البشرية والاقتصادية ليست مجرد إحصاءات؛ بل دلالة على حالة مرضية عميقة في جذور هذا الكيان اللقيط.

وبينما يواصل الاحتلال جرائمه الفظيعة بحق أهلنا الصامدين في غزة، تتكشف أرقام مذهلة ستقود إلى تعميق الانقسامات والشقوق القائمة داخل الكيان، وربما تكون هذه الحقائق السبب الرئيس في إصرار مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على إطالة أمد العدوان، ضارباً عرض الحائط بالدعوات والمبادرات الدولية وبضغط الشارع الصهيوني، خاصة مع بدء التشكيك علناً في تقارير جيش الاحتلال حول الخسائر البشرية، حيث تكشف سجلات المستشفيات أن عدد المصابين قد تجاوز 20 ألفاً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فالتكاليف ليست أقل من أن تكون ماحقة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى نهاية آذار (مارس) بلغت أكثر من 73 مليار دولار.

سيفيق الصهاينة على حقيقة مرّة مفادها أن الحرب التي صفقوا لها ستكون حسرة عليهم حين يكتشفوا أنها أكلت أبناءهم وأموالهم، وأن العالم أجمع لم يعد يؤمن بالخرافات الصهيونية. حيث تتزايد الدعوات للمساءلة خاصة بعد قرارات "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"، وربما تكون العزلة المتزايدة والعقوبات والقيود التجارية بانتظار الكيان، مما يزيد من أزماته الإنسانية والاجتماعية والبشرية.

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ومع تزايد التكاليف - سواء البشرية أو الاقتصادية - يبرز السؤال: إلى متى يمكن للكيان أن يتحمل هذا النهج؟ العبء على جنوده، والضغط على اقتصاده، والانقسامات المجتمعية المتزايدة، تشير إلى أننا أمام مشهد جديد تلوح فيه إمكانية أن تؤدي هذه العناصر مجتمعة لحرب أهلية. لذا، ارتفعت بواعث القلق لدى الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته نتيجة ما يحدث، عُبر عنها في أكثر من مناسبة، وكان أحدثها تصريحاته لمجلة "التايم" التي أعلن خلالها عن اقتراح وقف إطلاق النار.

على الصهاينة أن يدركوا، وعلى الجميع أن يدرك، أن دماء الشهداء في غزة تذكار صارخ بأن البطش العسكري ارتد عليهم بالكوارث والمآسي، وأن الحقد والقتل أدخلهم في لعبة مميتة.