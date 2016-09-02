  • العدد 8530 الثلاثاء 03 سبتمبر 2024
  • آخر تحديث 15:27:14 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
الانتخابات الأميركية 2024حرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةإيران

مباراة اتحاد كلباء ضد النصر

الأحد 26 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00

اتحاد كلباء

00

انتهت

النصر

الملعب: إتحاد كلباء

القنوات الناقلة : 26-11-2023 - 14:45--

أخبار ذات صلة

elaphالنصر يهزم الأهلي والعين يتجاوز اتحاد كلباء في كأس الرابطة
  • الجمعة 02 سبتمبر 2016 - 18:32 GMT

النصر يهزم الأهلي والعين يتجاوز اتحاد كلباء في كأس الرابطة

قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

فهد اليوسف يتدخل.. 5 آلاف عراقي مع منتخبهم في الكويت

فهد اليوسف يتدخل.. 5 آلاف عراقي مع منتخبهم في الكويت

ياسين رحيمي
  • منذ ٢٠ ساعات
  • 0
هل تعاقد ليفربول مع الإيطالي كييزا للضغط على صلاح؟

هل تعاقد ليفربول مع الإيطالي كييزا للضغط على صلاح؟

نبيل فكري
  • منذ ٢ أيام
  • 0

"الحسن الثاني" الأقرب لنهائي مونديال 2030 على حساب "البرنابيو"

محمد حامد
  • منذ يوم
  • 0

"يدي في جيبي".. الرامي التركي يسجل حركته الشهيرة كعلامة تجارية

نبيل فكري
  • منذ ٢٢ ساعات
  • 0
وفاة الدولي العاجي السابق سول بامبا عن 39 عاما

وفاة الدولي العاجي السابق سول بامبا عن 39 عاما

أ. ف. ب.
  • منذ ٢ أيام
  • 0
ليفربول

ليفربول "يعذب الشياطين" بثلاثية مصرية كولومبية

نبيل فكري
  • منذ يوم
  • 0

إخترنا لكم

فهد اليوسف يتدخل.. 5 آلاف عراقي مع منتخبهم في الكويت

فهد اليوسف يتدخل.. 5 آلاف عراقي مع منتخبهم في الكويت

ياسين رحيمي
  • منذ ٢٠ ساعات
  • 0

"الحسن الثاني" الأقرب لنهائي مونديال 2030 على حساب "البرنابيو"

محمد حامد
  • منذ يوم
  • 0
قميص رونالدو النصراوي بـ

قميص رونالدو النصراوي بـ"الدم الفلسطيني"!

ياسين رحيمي
  • منذ ١٤ أيام
  • 1
الدوري السعودي.. حقيقة عرض المليار يورو لضم فينيسيوس للأهلي

الدوري السعودي.. حقيقة عرض المليار يورو لضم فينيسيوس للأهلي

نبيل فكري
  • منذ ٢٠ أيام
  • 1
النيابة الفرنسية تفتح تحقيقاً في قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

النيابة الفرنسية تفتح تحقيقاً في قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

ياسين رحيمي
  • منذ ٢٠ أيام
  • 0
البحرين.. مملكة الذهب تتفوق على جميع العرب

البحرين.. مملكة الذهب تتفوق على جميع العرب

ياسين رحيمي
  • منذ ٢٣ أيام
  • 2