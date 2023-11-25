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مباراة الجليل ضد الحسين

السبت 25 نوفمبر 2023 على الساعة 16:00

الجليل

10

انتهت

الحسين

الملعب:

القنوات الناقلة : 25-11-2023 - 18:30--

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