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إيلاف من بيروت: عبرت المغنية العراقية شذى حسون عن إستيائها من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث غردت على تويتر معلقة على صورة من مقترح التعديل: "مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق فيه اجحاف كبير للمرأة فهو يحرم الأم من حضانة فلذة كبدها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل شيء ليأتي الأب في سن السبع سنوات و يأخذه والادهى في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة الى الجد (ابو الاب) حتى لو كان عمره 90 سنة".

مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق فيه اجحاف كبير للمرأة فهو يحرم الأم من حضانة فلذة كبدها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل شيء ليأتي الأب في سن السبع سنوات و يأخذه و الادهى في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة الى الجد(ابو الاب) حتى لو كان عمره 90 سنة #لا_لتعديل_قانون_الاحوال pic.twitter.com/qxQhMnTY7G — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) July 4, 2021

وعبر حسابها على الإنستغرام كتبت: "يعتبر هذا المقترح تعدي على قيم الأمومة ..مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الام التي تتزوج بعد طلاقها ويهبها للاب حتى لو كان متزوجا !!! قانون فيه تحيز ضد المرأة .. الطفل فرد من هذا المجتمع و يحتاح تربية و حنان و الأم هي الأكفأ في اعطاءه ما يحتاجه".

وفتحت حسون النقاش مع متابعيها طالبة رأيهم في مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان العراقي خلال أيام.