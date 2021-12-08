قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



سان فرانسيسكو: حل مسلسل "سكويد غايم" والممثل الأميركي أليك بالدوين ضمن قائمة المواضيع الأكثر بحثا عبر محركات غوغل في العام 2021، على ما أعلنت المجموعة الأميركية العملاقة الأربعاء.

وأثارت الرياضة اهتماما واسعا، إذ إن المصطلحات الثمانية الأكثر بحثا في العالم هذا العام تمحورت حول الكريكت والدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه) ومسابقات دولية في كرة القدم ("يورو 2021" و"كوبا أميركا").

كذلك حل مسلسل "سكويد غايم" (لعبة الحبار) الذي شكّل ظاهرة عبر نتفليكس، في المركز التاسع على القائمة.

هذا المسلسل الذي يصوّر مجموعة أشخاص يشاركون في لعبة للبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، استقطب أكثر من 142 مليون مشترك بالخدمة العملاقة في مجال البث التدفقي نهاية أكتوبر بعد شهر فقط على طرحه.

وتصدّر الممثل الأميركي أليك بالدوين قائمة الشخصيات الأكثر بحثا عبر غوغل هذا العام، بعدما قتل من طريق الخطأ سينمائية خلال تصوير فيلم الويسترن "راست" في أكتوبر. وتقدم بذلك على الشاب الأميركي كايل ريتنهاوس الذي بُرّئ أخيرا بعدما قتل شخصين خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية بولاية ويسكونسن الأميركية العام الماضي.

وفي فئة "الأحداث"، احتلت أفغانستان التي استعادت حركة طالبان السيطرة عليها في أغسطس، واللقاحات المضادة لكوفيد-19، صدارة المواضيع الأكثر بحثا على غوغل في 2021.

غير أن مستخدمي الإنترنت اهتموا كثيرا ببعض الأسهم التي شكّلت محور حملات مضاربة في البورصة، بينها أسهم متاجر ألعاب الفيديو "غايم ستوب" أو شبكة صالات السينما "ايه ام سي"، إضافة إلى عملات مشفرة مثل "دوغكوين" و"إيثر".

وفي فئة "وفيات"، تصدّر التصنيف مغني الراب دي ام اكس والمسافرة الأميركية غابي بيتيتو التي قُتلت في ظروف غامضة، والأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكما في 2020، استحوذت الأسئلة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على حيز كبير من اهتمامات مستخدمي غوغل، وقد تخطّت عمليات البحث المرتبطة باللقاحات رسميا هذه السنة تلك المتصلة بفحوص التشخيص، وفق الشركة.