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سيول: يعيش المغني الكوري الجنوبي ساي اليوم أفضل مراحل حياته، فخوراً بـ "أكبر كأس" نالها، بعد عشرة اعوام على النجاح العالمي الذي حققته اغنيته المصوّرة "غانغنام ستايل" التي قلّد ملايين المعجبين في كل أنحاء العالم رقصة الحصان الشهيرة فيها.

فما إن اطلق ساي اغنيته المصورة على الانترنت في 15 يوليو 2012، حتى أصبحت أول مقطع فيديو على شبكة يوتيوب يصل عدد مشاهديه إلى المليار، مما حقق له فجأة نجومية عالمية لم تكن في الحسبان.

وفي ذروة شعبيته، أصبح ساي في كل مكان، تارةً على خشبة المسرح مع مادونا، وتارةً أخرى يستقطب حشداً راقصاً أمام برج إيفل، أو حتى مؤدياً اغنيته أمام الرئيس الأميركي انذاك باراك أوباما.

إلا أن نجاح الاغنية كان بالنسبة إلى المغني سلاحاً ذا حدين، ورتّب عليه ضغطاً نفسياً متأتياً من هاجس الاستمرار على مستوى هذا النجاح الاول. ويصف ساي هذه المرحلة بأنها من الأصعب في حياته.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أجرتها معه في نهاية مايو الفائت بمقر شركته في حي غانغنام الراقي في سيول الذي يسخر منه في اغنيته، يقول ساي إن الامور اصبحت يومها "أثقل وأكثر صعوبة"، إذ بات عليه أن يقدّم في كل مرة "هذا النمط من الاغنيات الضاربة".

ويضيف الفنان "ادمنت كثيراً هذه الاغنية (...) ولكن كان ذلك قبل عشرة اعوام، لذا أنا حالياً حرّ حقاً".

لكنّ أهمية هذه الأغنية لا تقتصر على دورها في مسيرة ساي، بل أيضاً في أن نجاحها ساهم في تطوير الصناعة الموسيقية كونها أظهرت أن الفنان الذي لم يغنّ بلغة واسعة الانتشار كالإنكليزية، تمكّن من جذب جمهور عالمي بفضل الإنترنت.

كذلك كان للأغنية دور في تغيير معايير ترتيب الأغنيات في التصنيفات، إذ فرضت مراعاة عدد المشاهَدات على يوتيوب.

وهذه الثورة الموسيقية التي أحدثها ساي و"غانغنام ستايل" يدركها عدد من أبرز فناني الكاي بوب او موسيقى البوب الكورية الحاضرين هم أيضاً بقوة على يوتيوب.

ويقول عضو فرقة "بي تي اس" الواسعة الشعبية سوغا في مقطع فيديو الشهر الفائت "لقد كنت على الدوام ممتناً" لما فعله ساي.

ويضيف سوغا أن ساي "فتح من خلال +"غانغنام ستايل" الطريق أمام الكاي بوب في الولايات المتحدة (...) فأمكننا أن نسير على خطاه بسهولة أكبر".

كان ساي (واسمه الحقيقي بارك جاي سانغ) نجماً في كوريا الجنوبية قبل مدة طويلة من إطلاقه "غانغنام ستايل".

وتأثر ساي بتسجيل فيديو لحفلة "كوين" الشهيرة في ملعب "ويمبلي" في لندن عام 1986، وكان لا يزال يومها طالباً في الجامعة، وشكلت الفرقة البريطانية تالياً أول مصدر الهام له.

ويروي لوكالة فرانس برس "قلت لنفسي: "أريد أن أكون نجماً كفريدي ميركوري""، مغني الفرقة. ويتابع "لم أكن يومها بارعاً كثيراً في الموسيقى، ولم أكن كذلك في الغناء ... كنت مجرد راقص طريف".

وخلال دراسته الجامعية في الولايات المتحدة في أواخر تسعينات القرن العشرين، عايش أحد العصور الذهبية لموسيقى الهيب هوب التي كان بين نجومها فنانون من أمثال توباك شاكور و زي نوتوريوس بي آي جي.

ويتذكر ساي قائلاً "كنت أستمع إلى موسيقى الهيب هوب على الراديو يومياً بكل ما للكلمة من معنى".

وعندما دخل الساحة الفنية عام 2001، لم يلبث أن اكتسب شهرة بفضل إطلالاته المسرحية الطريفة والجريئة، وفاز بعدد كبير من الجوائز المحلية.

وصنف عدد من اغنياته الاولى في فئة الاعمال الموجهة إلى "الراشدين" بسبب اللغة التي اعتبرتها الرقابة "بذيئة"، وهذا امر غير مألوف بالنسبة إلى نجم بوب كوري .

بعد النجاح الهائل لأغنية "غانغنام ستايل"، اصدر ساي ثلاثة ألبومات.

والأحدث بين هذه الألبومات "ساي ناينث" الذي أصدرته في أبريل الفائت شركة "بي نايشون" الفنية التي اسسها في العام 2019 وتعنى بادارة اعماله واعمال فنانين آخرين.

ويوزع ساي وقته بين إصداراته الفنية الخاصة وحفلاته الموسيقية وعمله مع الفرق التي تدير "بي نايشون" شؤونها، وهو لا يزال بعيداً من اعتزال الموسيقى.

ولا يزال "غانغنام ستايل" مصدر فخر كبير له. ويقول ساي لفرانس برس "إنها اكبر وأجمل كأس نلتها في حياتي". ويصيف "إنها سلاحي الأمضى على المسرح".

وقد أثبت ذلك خلال حفلة في الجامعة الكورية في سيول الأسبوع الماضي، أمام حشد متحمس غنى كل كلمة من اغنيات البومه الاول الذي صدر قبل أكثر من عقدين تماماً كما من آخر البوم له.

ولا يستهين ساي بأهمية كون الجيل الحالي يحفظ عن ظهر قلب كلمات اغنياته، مع أن بعضها صدر قبل ولادة هؤلاء الشباب.

ويقول "يسعدني حالياً أن لي شعبية واسعة جداً، وأن الجمهور يحبني. كم أنا فنان محظوظ. أنا أكثر سعادة الآن من أي وقت مضى".