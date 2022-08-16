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لوس انجليس: وجه القضاء الأميركي اتهامات لمغني الراب الأميركي إيساب روكي (A$AP Rocky)، شريك حياة النجمة ريهانا، لدوره في إطلاق نار حصل في نوفمبر الفائت في هوليوود، على ما أعلنت السلطات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الاثنين.

يواجه الموسيقي البالغ 33 عاماً واسمه الحقيقي راكيم مايرز تهمتين بالاعتداء بسلاح نصف آلي، بحسب النيابة العامة في لوس أنجليس.

ويشتبه في أن المغني صوّب بندقيته على صديق سابق خلال مشادة في نوفمبر المنصرم، ثم أطلق عليه النار مرتين في وقت لاحق، ما أدى إلى إصابته "بجرح طفيف"، بحسب الشرطة.

ومن المقرر أن يمثل إيساب روكي أمام محكمة في لوس أنجليس الأربعاء.

وأوقف مغني الراب في أبريل الفائت في مطار لوس أنجليس عندما نزل من طائرة خاصة آتية من بربادوس التي تتحدر منها شريكة حياته ريهانا التي رُزق منها طفلاً في مايو.

وقال المغني لمجلة "جي كيو" في مايو 2021 عن صاحبة أغنيتي "آمبريلا" و"دايموندس" النجمة ريهانا: "إنها حب حياتي".

وحُكم على إيساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة العنف بعد مشاجرة في ستوكهولم.