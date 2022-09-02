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لندن: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الجمعة تبرّعها بمبلغ 1,42 مليون جنيه إسترليني (1,64 مليون دولار) لجمعيات خيرية مرتبطة بالأميرة ديانا، ويعادل هذا المبلغ بحسب المجموعة الإيرادات المحققة من المقابلة المثيرة للجدل التي أُجريت مع الأميرة ديانا سنة 1995.

وذكرت المجموعة في بيان أنّ ""بي بي سي" أشارت إلى نيتها التبرع بالإيرادات المحققة من المقابلة الشهيرة مع الأميرة ديانا سنة 1995 إلى جمعيات خيرية. وهي خطوة حققتها المجموعة". وكررت " بي بي سي" في البيان اعتذاراتها في ما يتعلق بالظروف التي اجريت فيها المقابلة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنّها تبرعت بمبلغ 1,42 مليون جنيه وقسّمته بشكل متساو على سبع جمعيات مرتبطة بالأميرة"، ومن بينها جمعيات تُعنى بالمشردين أو بالأطفال أو مرضى الإيدز او المصابين بالجذام او غير ذلك من القضايا الإنسانية التي كانت تبدي الاميرة الراحلة قبل 25 سنة اهتماماً بها.

وتشكل هذه التبرعات فصلاً جديداً من قضية الأساليب المضللة والأكاذيب والوثائق المزيفة المستخدمة لتنظيم المقابلة المثيرة للجدل والتي حققت "بي بي سي" بنتيجتها نسب مشاهدة قياسية.

وقالت أميرة ويلز في إشارة إلى كاميلا، عشيقة زوجها "كنّا ثلاثة أشخاص في هذا الزواج"، معترفةً أمام 23 مليون مشاهد بخيانة زوجها لها.

وكان قاضي المحكمة العليا السابق جون دايسون سلط في تقرير مستقل نُشر في مايو 2021 الضوء على الأساليب المضللة التي استعان بها الصحافي مارتن بشير لإجراء المقابلة مع الأميرة ديانا، بالإضافة إلى انتقاده طريقة تعامل "بي بي سي" مع القضية.

وواصل بشير مسيرته المهنية في الولايات المتحدة بعد المقابلة، قبل أن يعود إلى بريطانيا ويعمل لصالح "بي بي سي" التي استقال منها في مايو الفائت.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية وافقت في يوليو الفائت على دفع تعويضات عطل وضرر "كبيرة" لمربية الأميرين ويليام وهاري السابقة التي استهدفتها مزاعم كاذبة كان الهدف من ورائها الحصول على المقابلة مع الأميرة ديانا.