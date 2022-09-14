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مدريد: قرر المخرج الاسباني الشهير بيدرو المودوفار صرف النظر، بحسب ما أفاد شقيقه الأربعاء، عن توليّ إخراج فيلم "A Manual for Cleaning Women" الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة الاسترالية كايت بلانشيت وكان يُفترَض أن يكون عمل أول فيلم روائي له ناطق بالإنكليزية.

ونشر أوغستين ألمودوفار الذي يدير شركة الإنتاج "ال ديسيو" مع شقيقه تغريدة عبر تويتر جاء فيها أن "بيدرو المودوفار يتخلى عن مشروع "A Manual for Cleaning Women" الذي سيستمر مع كيت بلانشيت".

وكان موقع "ديدلاين هوليوود" المتخصص أول من نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري خبراً عن انسحاب المودوفار من المشروع، موضحاً أن المخرج الإسباني "توصل إلى استنتاج مفاده أنه غير جاهز لخوض مشروع بهذه الضخامة باللغة الإنكليزية".

ولم يورد الموقع أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا القرار، لكنه أكّد أن البحث "جارٍ" عن مخرج جديد.

وقال المودوفار للموقع إن "القرار كان مؤلماً جداً" بالنسبة إليه. واضاف "كنت أحلم بالعمل مع كايت منذ مدة طويلة، ولكن يا للأسف لم أعد أشعر بأني قادر بالكامل على إخراج هذا الفيلم" المقتبس من كتاب القصص القصيرة للأميركية لوسيا برلين "A Manual for Cleaning Women".

وتجدر الإشارة إلى أن بلانشيت (53 عاماً) الحائزة جائزتي أوسكار، والتي نالت السبت للمرة الثانية في مسيرتها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية عن دورها كقائدة أوركسترا متعطشة للسلطة في "تار" للمخرج تود فيلد، تتولى من خلال شركتها "ديرتي فيلمز" إنتاج الفيلم الذي كان يُفترض أن يكون الأول بالإنكليزية لألمودوفار.

وقالت بلانشيت في مطلع السنة الجارية على هامش حفلة توزيع جوائز "غويا" التي تقيمها أكاديمية السينما الإسبانية "أعرف بيدرو منذ 20 عاماً ونحن نبحث في إمكان العمل على مشروع".

وكان فيلم "ذي هيومان فويس" القصير البالغة مدته 30 دقيقة من بطولة الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون عام 2020 أول عمل بالإنكليزية للمخرج الإسباني البالغ 72 عاماً الذي سبق أن فاز بجائزتي أوسكار عن فيلميه "تحدّث معها" (Hable con ella) و"كل شيء عن أمي" (Todo sobre mi madre).

وأنجز المودوفار أخيراً تصوير فيلم قصير آخر باللغة الإنكليزية بعنوان "سترينج واي أوف لايف" مع إيثان هوك، وهو أول فيلم وسترن له.