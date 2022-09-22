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إيلاف: ينطلق تصوير فيلم ساعة إجابة قريباً ويقوم ببطولته الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟!، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم؛ نذكر منهم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، نجلاء بدر، انتصار، إيمان السيد، شريف سلامة، آيتن عامر، محمد محمود عبد العزيز، فاطمة البنوي، محمد ثروت، أحمد فتحي، عباس أبو الحسن، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، عندها يستشيط غضباً ويدخل غرفته ويغلق بابها خلفه بعنف، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله بأن يمنحه أب وأم مختلفين، في الوقت الذي ينطلق فيه صوت الخطيب في صلاة الجمعة بالمسجد المجاور للبيت، قائلاً "ما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة"، فتتحقق دعوة الطفل، وعندما يخرج من غرفته، يكتشف أن بيته قد تبدّل تماماً، ويجد نفسه وسط أسرة جديدة عليه، ليعيش بعدها بطلنا الصغير مع عائلة جديدة كل يوم.

الفيلم من تأليف محمد خضر وشيرين علاء (ورشة ورق عنب) وإخراج محمد خضر، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production.

