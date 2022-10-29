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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة تحمل عنوان "ديالي"، في أول تجربة لها بالغناء باللهجة المغاربية، وهي من كلمات وألحان نسيم الباي، توزيع هادي شرارة وصفوان بو عمرا، وميكس إيلي بربر.

وتخطت الأغنية التي أخرجها رجا نعمة المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناتها على تويتر.

وتظهر مايا في الكليب كسائقة دراجة نارية، تحب الشاب الذي ذهبت لتصلح عنده دراجتها، وجاء الكليب حماسياً، ونالت الأغنية إعجاب محبيها خصوصاً في المغرب العربي.

‎وعبّرت المغنية اللبنانية عن سعادتها بنجاح الأغنية وتخطيها 2 مليون مشاهدة خلال أقل من يومين بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر.