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إيلاف: تحيي فرقة "Blackpink" الكورية الجنوبية حفلات في جميع أنحاء آسيا العام المقبل حيث كشفت عن مواعيد جولتها لعام 2023.

شرعت BLACKPINK في جولة حول العالم مع عرضين افتتاحيين في سيول ، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الآسيوية من الجولة العالمية في 7 يناير 2023 في بانكوك.

,تتضمن مواعيد الجولة القادمة ثلاثة عروض في حلبة "Asiaworld" في هونغ كونغ في الفترة من 13 إلى 15 يناير. كما ستقدم الفرقة عرضًا لمدة ليلتين في ملعب جيلورا بونج كارنو الرئيسي في جاكرتا يومي 11 و 12 مارس.

وستتختتم بحفلة سنغافورة الموسيقية يوم 13 مايو في الاستاد الوطني الساعة 7.30 مساءً بالتوقيت المحلي.

فيما يلي تفاصيل الجولة بالكامل:

07/1 - الملعب الوطني - بانكوك

13/1 - حلبة آسيا - هونغ كونغ

14/1 - حلبة آسيا - هونغ كونغ

15/1 - حلبة آسيا وورلد - هونغ كونغ

20/1 - حديقة مرسول - الرياض

28/1 - حديقة الاتحاد - أبوظبي

04/3 - ملعب بوكيت جليل الوطني - كوالالمبور

11/3 - ملعب جيلورا بونج كارنو الرئيسي - جاكرتا

12/3 - ملعب جيلورا بونج كارنو الرئيسي - جاكرتا

18/3 - استاد كاوشيونغ الوطني - كاوشيونغ

25/3 - ملعب الفلبين - مانيلا

26/3 - ملعب الفلبين - مانيلا

13/5 - الاستاد الوطني - سنغافورة