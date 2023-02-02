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لندن: أعلن مغني الهيفي ميتال البريطاني أوزي أوزبورن الأربعاء إلغاء جولة له في بريطانيا وأوروبا، عازيا ذلك إلى أنه "غير قادر جسدياً" على إتمامها بسبب إصابة تعرض لها في العمود الفقري قبل سنوات.

وكتب المغني البالغ 74 عاما عبر تويتر "أدركت أني غير قادر جسدياً على إحياء الحفلات المقبلة ضمن جولتي في أوروبا وبريطانيا، لأني أعلم أني لن أتمكن من القيام بالرحلات اللازمة".

هذه الجولة المقررة في مايو و يونيو والتي تشمل محطات عدة بينها مدريد وزوريخ ومدن عدة في المانيا، كانت قد أرجئت مراراً بسبب وضع أوزبورن الصحي وجائحة كوفيد-19.

وأوضح المغني في هذه الرسالة أنه تعرض قبل أربع سنوات إلى "حادث خطر" تمثل في سقوطه في منزله في لوس أنجليس، ما "ألحق الأذى بالعمود الفقري" لديه. ورغم خضوعه لعمليات وعلاجات، لا يزال وضعه "ضعيفاً جسدياً".

وكتب أوزبورن "هذا على الأرجح من أصعب الأمور التي اضطررت لتشاركها مع محبيّ المخلصين"، مضيفاً "لم أكن لأتصور يوماً أن جولاتي ستنتهي على هذا النحو".

لكنّ المغني أوضح أن فريقه "يبحث عن أفكار لتحديد أماكن يمكنه فيها تقديم حفلات من دون الاضطرار إلى "التنقل من مدينة إلى أخرى ومن بلد لآخر".

وكان أوزي أوزبورن قائدا لفرقة "بلاك ساباث" قبل انفصاله عنها سنة 1979 وإطلاقه مسيرة انفرادية ناجحة.

وقد ذاع صيته أيضاً بفعل سلوكه، على سبيل المثال من خلال عضه رأس خفاش حي خلال حفلة سنة 1982.

وفي مطلع القرن الحالي، حقق أوزبورن نجاحاً لدى جيل جديد كنجم لبرامج تلفزيون الواقع، مؤدياً شخصيته الحقيقية في برنامج "ذي أوزبورنز" على قناة "ام تي في" الموسيقية.