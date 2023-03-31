قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أعلن المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو الأربعاء أنه يعتزم "في الخريف" تصوير فيلمه العاشر الذي سيكون آخر عمل له في مسيرته المهنية.

وفي مقابلة أجراها تارانتينو مع مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو في باريس عن كتابه "سينما سبيكولاسيون" (Cinema Speculations) الذي صدر حديثاً، قال مخرج "بَلب فيكشن" و"كيل بي" و"إنغلوريوس باستردز"، "انتهيت من كتابة سيناريو الفيلم الذي سأختتم به مسيرتي المهنية".

وأضاف "أعتقد أنني سأبدأ بتصوير العمل في الخريف"، مؤكداً أنّ "كل الإشاعات التي طالت الفيلم لم تكن سوى تكهّنات".

وأوضح تارانتينو أنّ أحداث الفيلم الذي يحمل عنوان "ذي موفي كريتيك" تدور في العام 1977، نافياً شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام بينها أنّ العمل يتناول صحافية تكتب مقالات نقدية عن السينما، أو أنه سيرة ذاتية عن ناقدة الأفلام الأميركية بولين كايل التي توفيت في العام 2001.

وكان تارانتينو (60 عاماً) المعروف بأعماله المليئة بالمراجع السينمائية، أشاد من خلال فيله "وانس ابون ايه تايم... إن هوليوود" (2019)، بالسينما الأميركية في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينيات.

ودأب المخرج على تأكيد رغبته في إنهاء مسيرته المهنية عند إنجازه فيلمه العاشر (مع احتساب جزئي "كيل بيل" كعمل واحد)، مما زاد من حماسة محبّيه في شأن هذا العمل المرتقب.