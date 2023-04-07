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لوس انجليس: تبيّن أن جرعة زائدة عرضية من الفنتانيل كانت عام 2022 وراء وفاة مغني الراب الأميركي كوليو الذي اشتهر بأغنيته الشهيرة "غانغستاس باراديس" عام 1995، وفق ما أفاد مصدر طبيّ الخميس.

وتوفي الموسيقي الحائز جائزة "غرامي"، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، في سبتمبر الفائت عن 59 عاماً في منزل أحد أصدقائه في لوس أنجليس.

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي الذي نشرته سلطات مقاطعة لوس أنجليس الخميس أن مغني الراب قضى بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، مضيفاً أن الموسيقي كان يعاني الربو ومشاكل صحية في القلب. كذلك تناول قبل وقت قصير من وفاته عقار الفينسيكليدين (أو PCP) المخدّر الذي قد يسبب اضطرابات نفسية أو عاطفية خطيرة، وفقاً للمصدر نفسه.

وكان جاريز بوسي، صديق المغني ومدير أعماله، روى يومها في تصريح لموقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أن كوليو وُجد فاقداً الوعي في حمام أحد الأصدقاء، وتأكدت وفاته فوراً.

وكان كوليو بدأ مسيرته الفنية في كاليفورنيا في أواخر ثمانينات القرن الفائت لكنه اكتسب النجومية من خلال أغنية "غانغستاس باراديس" عام 1995 التي كانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "داينجروس مايندس".

واستخدم كوليو في هذه الأغنية لازمة موسيقى "باستايم بارادايس" لستيفي ووندر (1976).

وبيعت ملايين النسخ من "غانغستاس باراديس" في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى قمة المبيعات في بعض البلدان.

وسجلت الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة رقماً قياسياً إذ تجاوزت مئة ألف في عام واحد (من أبريل 2020 إلى أبريل 2021). وغالباً ما تكون هذه الوفيات ناجمة عن الفنتانيل، هو مادة أفيونية اصطناعية قوية وخطيرة، تُخلط أحياناً مع الهيرويين أو الكوكايين. وسبق أن أدى مزيج من هذا النوع في 6 سبتمبر 2021 إلى وفاة الممثّل الأميركي مايكل ك. وليامز الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح "ذي واير".