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بالم سبرينغس (الولايات المتحدة): يتدفق مئات الآلاف من محبي الموسيقى إلى وادي كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأميركية ليحضروا اعتباراً من الجمعة المهرجان الشهير الذي يحمل الاسم نفسه والذي لم يكن بين نجومه للمرة الأولي أي فنان أبيض.

فنجم الريغيتون باد باني وفرقة الكاي-بوب الكورية الشهيرة "بلاك بينك" ومغني "آر أند بي" فرانك أوشن سيكونون أبرز نجوم دورة 2023 من المهرجان الذي يمتد أسبوعين كل سنة، ويشكّل عادةً باكورة مهرجانات الصيف الموسيقية.

وسيكون باد باني الذي يحظى بـأكبر نسب استماع في العالم على منصات البث التدفقي، أول فنان ناطق بالإسبانية من أميركا اللاتينية بين نجوم المهرجان، فيما سيكون أعضاء "بلاك بينك" الكوريون الجنوبيون أول آسيويين يتبوأون صدارة البرنامج.

وعلى غرار باد باني، شارك نجوم الكاي-بوب العالميون في مهرجان كوتشيلا للمرة الأولى عام 2019.

وكان من المفترض في الأصل أن يصبح فرانك أوشن عام 2020 أول فنان من مجتمع المثليين بين نجوم المهرجان، لكنّ المنظمين أرجأوا في البداية دورة هذه السنة ثم ألغوها بسبب جائحة كوفيد-19.

ويُتوقع أن يغنّي أوشن الذي لم يصدر أي ألبوم منذ "بلوند" عام 2016، بعض أعماله الجديدة خلال المهرجان.

وتشارك المغنية البلجيكية أنجيل للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية في هذا المهرجان الذي يقام وسط صحراء كاليفورنيا، فيما تعود إليه نجمة البوب الفرنسية ريدكار (كريستين أند ذي كوينز سابقاً) بعدما حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً في 2019.

ومع أن النجوم المشاركين هذه السنة من الأوسع شهرة منذ بيونسيه عام 2018، فاجأ اختيارهم أوساط الصناعة الموسيقية وحتى الجمهور.

وهذا الموقف خاطئ في رأي الأستاذة في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجليس فانيسا دياز التي تتولى تدريس محاضرات دراسية عن "باد باني والمقاومة في بورتوريكو".

ولاحظت أن البعض "يتفاجأون لأنهم يرون أن (هؤلاء الفنانين) لا ينتمون إلى الثقافة الأميركية الجماهيرية (...) ويبدون بعيدين جداً من صورة الموسيقى الشعبية الأميركية التي درج مهرجان كوتشيلا حتى الآن على تظهيرها".

وقد يكون البرنامج الأكثر تنوعاً من حيث تعدد جنسيات المشاركين، إذ يضمّ أيضاً المغنيّة الإسبانية روزاليا والايسلندية بيورك والنيجيري بورنا بوي.

ويطّل أيضاً في المهرجان ثنائي الجاز الصاعد دومي وجيه دي بيك المكّون من عازف كيبورد فرنسي وعازف درامز أميركي، بعد بضعة أشهر من ترشيحهما لجوائز غرامي المرموقة.

وسيصبح ديلجيت دوسانج أول مغني من البنجاب (الهند) يقدم عرضاً في كوتشيلا، وتضم قائمة المشاركين أيضاً المغني والشاعر والملحن الباكستاني علي سيتي.

واعتبرت أستاذة اللغة الكورية والدراسات الشرق آسيوية سيدارباف سايجي المتخصصة في الكاي بوب أن الوقت حان لكي يُبرز المهرجان أفضل المغنين من كل أنحاء العالم.

وقالت لوكالة فرانس برس إن "صناعة الموسيقى الاميركية وصناع القرار الاميركيين ليسوا بالضرورة الاكثر جرأة"، ورأت أنهم "يفضلون اتباع المؤشرات الواضحة لما يطلبه الجمهور" وعدم المخاطرة.

ومن الأسماء المشاركة أيضاً فرقة "غوريلاز" الإنكليزية وفرقة "بلوندي" الأميركية وفرقة "بوي جينيوس" لموسيقى الروك المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "بلينك-182" هذا الأسبوع أنها ستقدن حفلة الجمعة، وهي المرة الأولى منذ نحو عشر سنوات يشارك الأعضاء الاصليون للفرقة في حفلة لها.

ويستمر مهرجان كوتشيلا من الجمعة إلى الأحد، ثم من 21 إلى 23 نيسان/أبريل الجاري.