باريس: فتشت السلطات الفرنسية صباح الأربعاء في ضواحي باريس منزل هيرومي رولان، "المعاونة المنزلية" لعملاق السينما الفرنسية آلان ديلون، والتي رفع عليها أبناء الممثل الثلاثة دعويين قضائيتين متهمين إياها بالإقدام على مضايقات معنوية في حقه، تنفيها من جهتها.

ورفع أبناء ديلون الثلاثة أنوشكا وآلان فابيان وأنتوني الدعوى الأولى في 5 يوليو الحالي على رولان التي وصفوها بأنها "المعاونة المنزلية" للنجم البالغ 87 عاماً.

وشكا المدّعون سلوك رولان "المهين والعدواني" تجاه أبيهم وتجاههم، و"تصرفاتها المتمثلة في وضع يدها لمصلحتها الخاصة، على بريده ورسائله الهاتفية"، والضربات الموجهة إلى كلب ديلون، بحسب بيان للمدعي العام في مدينة مونتارجيس في منطقة لواريه بوسط فرنسا.

وأشارت النيابة العامة في البيان إلى أن آلان ديلون انضم إلى الدعوى "بتصريح موقع مرفق بها".

وتقدّم كبير الأبناء أنتوني ديلون بدعوى ثانية على المعاونة المنزلية بتهم "العنف المتعمد واحتجاز شخص ضعيف واستغلال الضعف وممارسة المضايقات المعنوية"، مشيراً إلى أنها تستند إلى "وقائع سجلت خلال اكثر من عام ونصف عام"، على ما قال لوكالة فرانس برس.

وفُتح تحقيق أولي في 6 يوليو الحالي.

إلا أن هيرومي رولان التي صُرِفت في 5 يوليو من المنزل الذي اشتراه النجم في سبعينات القرن العشرين في دوشي- مون كوربون، نفت في كتاب إلى المدعي العام في مونتارجيس التهم الموجهة إليها ورفعت دعوى في 7 يوليو من خلال وكيلها المحامي ياسين بوزروع طلبت فيها أيضاً فتح تحقيق قضائي.

وأفاد وكيل أبناء ديلون المحامي كريستوف أييلا بأن رولان التي انتقلت للعيش مع النجم أظهرت منذ تعرضه لأزمة في القلب والأوعية الدموية عام 2019 "قدراً متزايداً من العدوانية والاستخفاف والإهانة تجاهه وتجاه أبنائه".

وأضاف المحامي أن المرأة "لا تكفّ عن عزل آلان ديلون عن أقاربه وأصدقائه وعائلته، باستخدام المناورات والتهديدات".

وكان آلان ديلون وصف رولان بأنها رفيقته اليابانية في فيلم وثائقي على قناة "تي في 5 موند" عام 2021، وأشاد بحضورها "طوال فترة النقاهة" التي أمضاها. وشوهدت إلى جانبه خلال جنازة النجم جان بول بلموندو في سبتمبر 2021 ورافقته في الربيع لعرض فيلم نجله آلان فابيان.

أما المرأة الستينية التي عملت كمساعد مخرج في أفلام عدة خلال ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، فعرضت روايتها للقضية في وثيقة من 39 صفحة قدمتها إلى المدعي العام في مونتارجيس واطلعت وكالة فرانس برس عليها.

ونفت رولان توصيف "المعاونة المنزلية" وأشارت إلى "علاقة حميمة" بينها وبين آلان ديلون الذي التقته للمرة الأولى عام 1989 خلال تصوير أحد الأفلام، موضحة أنها تعيش معه "حياة زوجين" منذ انتقالها للإقامة معه بمنزله في دوشي عام 2006.

وقالت هيرومي رولان أيضًا إن أبناء النجم "لم يقبلوا يوماً وجود علاقة رومانسية" بينهما.

وابتعد ديلون عن السينما منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، وقلّت إطلالاته، ومنحه مهرجان كان العام 2019 سعفة ذهبية فخرية.