لوس انجليس: أُرجئت حفلة توزيع جوائز "إيمي"، المكافآت الأرقى في المجال التلفزيوني الأميركي، قرابة أربعة أشهر، على ما أفاد الخميس منظمو هذا الحدث، في وقت تشهد هوليوود إضراباً ينفّذه كتاب السيناريو والممثلون منذ مئة يوم وأدّى إلى شلل الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني.

وأعلنت كل من قناة "فوكس" وأكاديمية التلفزيون، في بيان مشترك، أنّ احتفال توزيع الجوائز المعادلة تلفزيونياً للأوسكار السينمائية الذي كان مقرراً في 18 سبتمبر، سيُقام في منتصف يناير 2024.