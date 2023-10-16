لوس انجليس: غصّت دور السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة الأسبوع بالجمهور، إذ أقبل بكثافة على حضور فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" ("Taylor Swift: The Eras Tour") الذي صُوِّر خلال الجولة الموسيقية ذات العنوان نفسه للنجمة.

وحقق الفيلم وفق التقديرات إيرادات بلغت 96 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه. وهو ما وصفه بـ"البداية الاستثنائية" المحلِّل ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش".

وإذ لاحظ أن المبيعات الفعلية بين الجمعة والأحد لتذاكر هذا الفيلم الذي صُوِّرَت مشاهده خلال ثلاث حفلات، جاءت دون ما أوردته بعض التقديرات، لكنّه اعتبر مع ذلك أنها "أرقام ضخمة".

واشار إلى أن صفة الأعلى دخلاً بين الأفلام التي تتناول حفلات موسيقية، لا تزال لـ"جاستن بيبر: نيفر ساي نيفر" الذي عُرض عام 2011 وحقق ما مجمله 73 مليون دولار، و"ذيس إز إت" الذي طُرح بعد بضعة أشهر من وفاة مايكل جاكسون وبلغت مداخيله 72,1 مليون دولار.

وحصدت تايلور سويفت هذه المداخيل القياسية في ثلاثة أيام فحسب، مما جعلها أفضل عطلة نهاية أسبوع لشباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ الطرح المتزامن لفيلمَي "باربي" و"أوبنهايمر" هذا الصيف.

وحضّت شركة "إيه إم سي" التي تتولى توزيع الفيلم أفراد الجمهور على الرقص والغناء وعلى أن يتصرفوا عموماً كما لو كانوا في حفلة موسيقية حقيقية.

وحل في المركز بفارق كبير فيلم "ذي إكزورسيست: بيليفر" ("The Exorcist: Believer") الذي اكتفى بـ11 مليون دولار من الإيرادات، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وتتولى لِسلي أودوم جونيور وآن دود بطولة فيلم الرعب هذا، بعد نصف قرن على لأول أجزائه.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة الفيلم التحريكي "باو باترول: ذي مايتي موفي" ("PAW Patrol: The Mighty Movie") وصلت إيراداته إلى سبعة ملايين دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب فيلم الرعب الذي نال استحسان النقاد "سوو اكس" ("Saw X") محققاً 5,7 ملايين دولار.

وجاء فيلم الخيال العلمي "ذي كرييتور" ("The Creator") في المرتبة الخامسة مع عائدات بلغت 4,3 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يتواجه جون ديفيد واشنطن وجيما تشان وكِن واتانابي وأليسون جاني مع الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "ايه هُنتينغ إن فينيس" (2,1 مليون دولار).

7- "ذي بلايند" (مليونا دولار).

8- "ذي نان 2" (1,6 مليون دولار).

9- "ذي إيكوالايزر 3" (900 ألف دولار).

10- "دام ماني" (920 ألف دولار).