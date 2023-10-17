كان (فرنسا): أعلنت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا الاثنين خلال السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري ("ميبكوم") التي تستضيفها مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، إطلاق استوديو جديد للإنتاج بتمويل من شركة "بانيجاي" يرمي إلى أن يكون جهة حاضنة للمواهب.

وشارك في إنشاء هذه الشركة الجديدة التي تحمل اسم "هايفنيت ميديا غروب" رئيس "بانيجي" في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية كريس أبريغو. وتشير كلمة "هايفنيت" (أي وضع واصلة بالانكليزية) إلى اللقب الذي يطلق على الفنانين متعددي المواهب على غرار إيفا لونغوريا التي هي ممثلة ومنتجة ومخرجة.

وقالت نجمة مسلسل "ديسبرت هاوس وايفز" التي صدر أوّل فيلم تخرجه "فلامينغ هوت" هذا العام عبر منصة "ديزني +" وأطلقت شركتها الخاصة للإنتاج "أنبليفبل إنترتاينمنت" عام 2005، "لطالما كنت أبدي اهتماماً وفضولاً بشأن فكرة التواجد خلف الكاميرا".

وأضافت "لكنّ الرغبة في تقديم المزيد لا تنجح في هوليوود، لأنّ هذا القطاع يدفعك إلى أن تبقى ضمن اختصاصك (...) خصوصاً إن كنت شخصاً من أصحاب البشرة الملونة أو امرأة".

وأبدت أسفها لأنّ هناك أشخاصاً موهوبين "يخنقهم النظام".

وقالت "نرغب مع شركة هايفنيت في طرح نموذج بديل، مع مقاربة حديثة لإنشاء محتوى رؤيوياً ذا تأثير ثقافي قوي"، مضيفةً "لن نكتفي بإنشاء محتوى مذهلاً، بل سننشئ البنية التحتية التي تتيح ابتكاره، وهو ما نفتقر إليه في هوليوود".

وأوضحت شركة "بانيجاي" التي تتبوأ عالمياً صدارة الإنتاج المستقل للبرامج السمعية والبصرية، في بيان، أنّ مهمة "هايفنيت" ستتمثل في الاستثمار بشركات إعلام وإنتاج محتوى أصلي في الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة ماركو باسيتي قوله "هذا أول استثمار استراتيجي رئيسي لنا في السوق الأميركية للإنتاج النصي (مسلسلات)، وكنّا نسعى إلى تحقيقه منذ فترة".