إيلاف من الرباط: قال بيان لمنظمي الدورة الـ20 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش أن الممثل والمخرج وكاتب السيناريو الأميركي ، مات ديلون، انضم إلى قائمة المدعوين المروموقين لبرنامج "حوار مع..."، ضمن فعاليات المهرجان .

وذكر البيان ذاته، الجمعة، أن مسيرة ديلون السينمائية تمتد لأزيد من ثلاثة عقود، حيث لعب أدوار البطولة في عدة أفلام منها "الغرباء" و "راستي جيمس" (1983) لفرانسيس فورد كوبولا، و "صيدلية راعي البقر" (جوس فان سانت، 1989)، و"الفردي" (كاميرون كرو، 1992)، و "هناك شيء ما عن ماري" (بيتر وبوبي فاريلي، 1998)، و "أشياء برية" (جون ماكنوتون، 1998)، و"تصادم" (بول هاجيس، 2004)، و"المنزل الذي بناه جاك" (لارس فون ترير، 2018) و"مدينة الكويكب" (ويس أندرسون، 2023).

وأضاف البيان ذاته أن ديلون انتقل في سنة 2003، خلف الكاميرا ليخرج فيلم "مدينة الأشباح" الذي كتبه مع باري جيفورد في سنة 2006، وترشح لجائزة أفضل ممثل في دور ثاني عن فيلم "تصادم" الذي نال جائزة الأوسكار.وأكسبه أداؤه جائزة الروح المستقلة الثانية له بعد تلك التي حصل عليها عن دوره في فيلم "صيدلية راعي البقر" ، كما لعب أخيرا دور البطولة أمام باتريشيا أركيت في مسلسل منصة آبل" الصحراء العالية".

وشارك ديلون، وهو عضو مجلس إدارة منظمة اللاجئين الدولية منذ سنة 2008، في عدة بعثات إنسانية في كل من بورما وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخرج أفلاما وثائقية قصيرة هدفها رفع مستوى الوعي بمصير ومعاناة اللاجئين والنازحين داخليا جراء النزاعات الدولية والتغيرات المناخية.

وخلص البيان إلى أن ديلون أنهى أخيرا فيلما وثائقيا موسيقيا بعنوان "إيل كران فيلوف" عن المغني الكوبي الأسطورة فرانسيسكو فيلوف.