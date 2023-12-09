أطلقت علامة Erdem تشكيلة ما قبل خريف 2024 احتفاءً بمغنية الأوبرا الأيقونية Maria Callas، التي جسدت من خلال أغانيها على المسرح أقوى المشاعر وأكثرها تأثيراً وتناقضاً. وتميزت المغنية بحضورٍ قوي وقدرة استثنائية على توظيف صوتها في التعبير عن مختلف المشاعر والأحاسيس، الأمر الذي يتعارض مع حياتها وشخصيتها الضعيفة خارج المسرح، ما دفعَ الجميع إلى التساؤل عمّا يخفيه هذا الصوت والحضور القوي على المسرح.

وتستكشف Erdem من خلال التشكيلة الجديدة عن أهمية تحقيق التناغم بين مختلف المتناقضات، بما فيها المشاعر المختلطة والقدرة على التحكم بها وضبط النفس مقابل العنف والعلاقة بين المظهر الخارجي والتعبير عن العواطف الداخلية. وتقدم التصاميم لمحة عامة عن ذوق Callas الشخصي وإطلالاتها والإصرار الذي حملته للمضي قدماً في حياتها.

وتضم التشكيلة مجموعة من القطع المستوحاة من إطلالات الفنانة ومن الموضة والرموز التي كانت سائدة في تلك الفترة.

وتنسجم التفاصيل الجذابة والقصات الانسيابية والعناصر المستوحاة من أشكال النباتات، لتضفي على التصاميم لمسة مبتكرة وأثر يخطف الأنظار. كما تتألق التشكيلة بقصات وتفاصيل مستوحاة من أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لتشمل القصات الواسعة والفساتين بتصميم الياقة المفتوحة حتى الكتفين والمعاطف السميكة المميزة بقصة فضفاضة. وتتميز التشكيلة بتصاميم جريئة وواضحة تعكس صوت الفنانة القوي الذي وصفه النقاد بالتحفة الفنية التي لا تُنسى.

وتزهو اللمسات المرحة والجريئة في القطع لتمنح طابعاً متناغماً يتأرجح بين الطابع العصري والخارج عن المألوف، ليظهر في الفستان الأسود الأنيق بربطة كبيرة تتألق بلون الفوشيا، والفساتين بقصات محتشمة والمتألقة بالربطات والكابات التي تزينها قطع مجوهرات أنيقة عند الأكتاف. كما تتألق التشكيلة بالفساتين البراقة المزينة بمجموعة من الربطات الملفتة عند الأكتاف لتمنح إطلالة جذابة وجريئة، إلى جانب الفستان الأسود المستوحى من أزياء الدوقات والمميز بقصة ضيقة عند الصدر والخصر. وتكتمل روعة التشكيلة مع التصاميم الصوفية والتنانير بقصة ملتفة باللون الأخضر والتي تناسب الإطلالات العملية والرسمية، وتظهر نقشات الأزهار في جميع تصاميم التشكيلة لتجسد مشاعر الحب والألفة إذ تتألق في الفساتين الحريرية بتصميم مموّه يجسد صورة الأزهار المتناثرة التي يقدمها الجمهور للفنانة على المسرح. كما يبرز فستان سهرة طويل مزين بالكامل بالأزهار الملونة يدوياً بتدرجات متنوعة من الأحمر والوردي، وتتكشف المزيد من التفاصيل الدقيقة والأنيقة مع طبعاتٍ حريرية من الأزهار المزينة تحت تنانير التول السوداء، وسترة رسمية بثنيات باللون الأسود ومزينة بمئاتٍ من تفاصيل الأزهار المموهة.

وتتسم التشكيلة بسحر خاص يحتفي بإطلالات الفنانة وإنجازاتها على خشبة المسرح وتحت الأضواء، والتي اشتهرت بتألقها بأزياء من إبداع المصممة الراحلة Madame Biki، حفيدة مؤلف الأوبرا Puccini. وتستوحي التشكيلة تصاميمها من شخصية الفنانة وحياتها وإطلالاتها تحت الأضواء، لذلك يمكن اعتماد الفساتين في إطلالات العروض المسرحية وفي الحياة اليومية على حد سواء.