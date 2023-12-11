سيول: يلتحق اثنان من أعضاء فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس" بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية الاثنين، على أن يحذو زميلان آخران لهما حذوهما خلال الأسبوع الجاري، وفق ما افادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء أن RM و V يؤديان اعتباراً من الاثنين خدمتهما الإلزامية الأساسية التي تمتد خمسة أسابيع في معسكر عسكري تدريب بمقاطعة تشونغتشيونغ الجنوبية.

وكتب قائد الفرقة السباعية RM واسمه الكامل كيم نام جون في منشور مساء الأحد على شبكة "ويفيرس" أنها "مرحلة تعلّم وإلهام جديد".

وتوجّه إلى المعجبين قائلاً: "في الوقت الراهن، إلى اللقاء... فلنلتقِ مجدداً في المستقبل".

أما V واسمه كيم تاي هيونغ، فنشر صوراً لنفسه حليق الرأس، واضعاً نظارة شمسية ووشاحاً.

وكتب عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" الأحد: "كنت أحلم بأن أضع نظارة شمسية برأس محلوق. أردت أن أجرّب ذلك ذات يوم. النتيجة جيدة".

ويُلزَم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنياً تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهراً على الأقل. وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء "بي تي سي" يستحقون إعفاءهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سناً، خدمته في ديسمبر الفائت، وتبعه زميله جايهوب في أبريل، ثم سوغا في سبتمبر.

واصبحت هذه الفرقة السباعية في عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جداً من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية "آرمي" (ARMY).

وأكدت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتج أعمال "بي تي إس" في نوفمبر الفائت أن الأعضاء الأربعة الذين لم يؤدوا بعد التجنيد الإجباري، سيلتحقون بالخدمة قريباً.

ويتوقع أن يبدأ العضوان الآخران جيمين وجونغ كوك خدمتهما الثلاثاء، بحسب أنباء محلية.