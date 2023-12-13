إيلاف من دهوك: أكد وزير الخارجية العراقي الدکتور فؤاد حسین أن مهرجان دهوك للأفلام یُعتبر "واحداً من أفضل مهرجانات العراق ومنطقة الشرق الأوسط"، ملاحظاً أنه "حدث ثقافي وفنّي مهم ونحن ندعمه ونسانده".

وجال حسین في قصر مهرجان دهوك السينمائي الدولي وقاعة المؤتمر التابعة لجامعة دهوك، وكان في استقباله رئیس المهرجان أمیر علي محمد طاهر والممثل السینمائي بنغین علي ومسؤولین عن هذا الحدث السینمائي، قبل أن يشاهد الفیلم الوثائقي Hiding Saddam Hussein (إخفاء صدّام) من إخراج هلکوت مصطفی من النرویج وإقلیم کردستان.

وأعرب حسين عن سروره بالتواجد في المهرجان، وقال: "أتقدّم بالشکر وأعرب عن تقدیري وامتناني لجمیع الذین أسّسوا هذا المهرجان المهم والمؤثر". وأضاف: "یُعتبر مهرجان دهوك السينمائي الدولي حدثاً ثقافیاً وفنّیاً مهماً. نحن ندعم ونساند جمیع السینمائیین القادمین من عدّة دول والمتواجدین في هذا المکان ونرحّب بهم جمیعاً. فحضور هذا العدد الکبیر من الضیوف الکرام یُعتبر انجازاً مهماً لدهوك في اقلیم کردستان وبشکل خاص للعراق".

دور مهم في العلاقات الدولية

وتابع حسین حدیثه قائلاً: "بصفتي وزیراً لخارجیة العراق، أعتقد أنّه یجب علی الفن أن یؤدّي دوراً مهماً جدّاً في العلاقات الدولیة. ولهذا السبب فأنّ الفن ینتمي إلی ما یُسمّی السیاسة الدولیة وهو نوع من القدرة الناعمة ودوره لایقل عن دور السیاسة". وأضاف: "لذلك نحن هنا، ومن خلال التنسیق مع وزارة الثقافة والفنون في العراق نعلن عن دعمنا ومساندتنا لاقامة مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي والذي یُقام في مدینة دهوك في اقلیم کردستان وعلی مستوی عالمي، وهذا العمل القیّم خدمة لصناعة السینما ولاقتصاد مدینة دهوك".

كما قال حسين: "أحب أن أشاهد الآثار السینمائیة وأتابعها کلّما سنحت لي الفرصة وکان لديّ متّسع من الوقت، کنتُ مهتماً جداً بالتواجد في مهرجان دهوك الدولي للأفلام والمشارکة فیه، لأنّ هذا الحدث الفنّي المهم والمرموق یُعتبر واحداً من أفضل مهرجانات العراق ومنطقة الشرق الأوسط". وفي معرض ردّه علی سؤال عما إذا كان يرغب في العمل كممثل في أحد الأفلام أجاب: "لو لم أکن سیاسیاً لکنت أودّ أن أصبح کاتب سیناریوهات سینمائیة".

يقام مهرجان دهوك السينمائي الدولي العاشر تحت شعار "اللغة الكردية Mother Tongue" ويعرض 116 عملاً لمخرجين من مختلف دول المنطقة والعالم على شكل أفلام روائية وقصيرة ووثائقية ستقام في الأقسام التنافسية وغير التنافسية في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول 2023 في قاعة "الكونغرس" في جامعة دهوك ومجمع سينما "دهوك مول" في مدينة دهوك في إقليم كردستان.